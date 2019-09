Calabria | shopping in orario di lavoro | nei guai tre dipendenti pubblici

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Pietro Bellantoni I cantonieri "beccati" a fareSospesi tre cantonieri della Città metropolitana di Reggio. Sono stati filmati mentre si trovavano in centri commerciali durante il servizio. Indagate altre tre persone Erano pagati per farlo, ma le strade non le controllavano mica: le percorrevano, invece, per andare a faredurante l'di. Centri commerciali, aziende agricole, erano queste le tappe abituali di tre cantonieri della Città metropolitana di Reggio, ora sospesi dal gip di Locri per truffa, falsa attestazione della presenza in servizio e peculato d'uso continuato. In alcuni casi, come accertato dalla polizia di Bovalino, nella Locride, i treandavano a prendere i figli a scuola indi servizio e poi se ne tornavano direttamente a casa. Gli inquirenti, grazie alle videoriprese e al monitoraggio ...

