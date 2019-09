Cagliari-Genoa | succede tutto nel finale | il pari ospite dura un amen | sardi cinici e

Cagliari-Genoa 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Nandez trascinatore - bene Simeone [FOTO] : Cagliari-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match della Sardegna Arena tra il Cagliari ed il Genoa valevole come anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Maran, dopo il doppio stop interno contro Brescia e Inter, hanno trovato la prima vittoria stagione a Parma trascinati da un Ceppitelli versione goleador. Quelli di Andreazzoli, dopo il pari di Roma e il successo contro la ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Genoa 3-1 : 22.38 Secondo successo di fila del Cagliari che batte 3-1 il Genoa nell'Anticipo della quarta giornata. Primo tempo intenso ricco di occasioni anche se non arriva il gol.Nella ripresa non passa un minuto e il Cagliari è avanti: cross Ionita, perfetta incornata di Simeone che batte Radu (46'). Finale pirotecnico:il Genoa fa 1-1 con un bel destro di Kouame (83'), un minuto e il Cagliari torna in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di ...

Cagliari-Genoa - l’iniziativa dei sardi contro il razzismo : “No al razzismo”. Lo ha ribadito il Cagliari Calcio, questa sera prima della gara con il Genoa alla Sardegna Arena, distribuendo ai tifosi un volantino per sensibilizzare tutti su un tema caldo, evitare episodi non consoni e individuare subito i responsabili. “Aiutaci a far capire a chi dovesse tradire i nostri valori che questo non può essere il suo stadio”, si legge nel volantino, che si conclude con la celebre ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa : fuori Rog e Romero - gioca Favilli al posto di Pinamonti : Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa – Inizia la quarta giornata di Serie A. A sfidarsi saranno Cagliari e Genoa. I sardi sono reduci dalla vittoria sul campo del Parma, i liguri hanno perso contro l’Atalanta. Sono ufficiali le scelte di Rolando Maran e Aurelio Andreazzoli. Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, ...

