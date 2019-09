Cagliari-Genoa oggi in tv | orario d’inizio | tv | streaming e programma Le probabili

Risultati Serie A live - 4^ giornata : apre la sfida tra Cagliari e Genoa - la classifica : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la quarta giornata del massimo torneo italiano. Si inizia con la partita tra Cagliari e Genoa, partita importante per la classifica di entrambe, la squadra di Andreazzoli chiamata a riscattare la sconfitta in casa contro l’Atalanta. Menù ricco anche nella giornata di sabato, si apre con la sfida tra Udinese e Brescia, alle 18 match davanti ...

Cagliari - i convocati per il Genoa : out Nainggolan : Il Cagliari respira dopo il successo in campionato contro il Parma, muove la classifica la squadra di Maran che adesso pensa con fiducia al proseguo del campionato. Il club sardo è stato molto sfortunato con brutti infortuni di calciatori fondamentali come Cragno, Pavoletti e Nainggolan. Il belga non ha ancora recupero e quindi non è stato convocato per la partita che apre la quarta giornata di campionato contro il Genoa. Questa la lista ...

Il Genoa fa le prove per Cagliari : Ghiglione - Barreca e Pinamonti potrebbero riposare : La sconfitta all'ultimo respiro rimediata con l'Atalanta non ha modificato il credo calcistico di Aurelio Andreazzoli, che a Cagliari spera di rivedere un Genoa generoso, coraggioso e, perché no, un po' sfrontato. La stessa sfrontatezza che al Ferraris contro l'ex Gasperini ha causato un soffertissimo ko. Nonostante ciò, i rossoblu hanno tenuto ampiamente testa alla "Dea" formato Champions League, con un divario che si è quasi annullato nel ...