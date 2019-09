Brasile | il piano segreto di Bolsonaro per cementificare l’Amazzonia

Fonte : fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il governo brasiliano vuole costruire in Amazzonia. La notizia è stata divulgata dal sito di news The Intercept, che ha ottenuto registrazioni di riunioni segrete tenute dacon membri delle forze armate. Il progetto si chiama Barone di Rio Branco, e mira a dare "incentivi per grandi lavori pubblici che attraggano popolazioni non indigene di altri regioni del paese", perché si stabiliscano nell'area.

