Brasile | Amazzonia in fiamme | il fumo degli incendi si sposta verso sud

Deforestazione e incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Incendi in Brasile - Amazzonia in fiamme : gli effetti su clima e salute : L’Amazzonia brucia ancora. Gli estesi Incendi che da questa estate continuano a devastare la grande foresta sudamericana hanno portato alla luce dati tragici riguardati la deforestazione, cresciuta del 300% nel mese di agosto rispetto allo stesso mese del 2018. Solo nel territorio brasiliano – riporta Global Science – la foresta pluviale ha perso 1.698 chilometri quadrati di vegetazione e secondo le stime entro la fine dell’anno ...

Brasile - Amazzonia in fiamme : settembre inizia con quasi mille incendi : settembre 2019 è iniziato con 980 focolai di incendio del bioma dell’Amazzonia, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali brasiliano. I dati – riporta G1 – si riferiscono a domenica scorsa e sono i più recenti del Programma incendi dell’Istituto, che viene aggiornato quotidianamente. Il primo giorno di settembre 2018 si sono registrati invece 880 incendi. La media mensile degli ultimi ...

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà all’incontro dei leader sudamericani sull’Amazzonia previsto per venerdì : Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro non parteciperà alla riunione dei leader sudamericani in programma per venerdì 6 settembre a Leticia, in Colombia, organizzata per discutere come difendere la foresta amazzonica, che nell’ultimo mese ha subito un gran numero di

Brasile - Amazzonia in fiamme : agosto 2019 il mese con più roghi in 9 anni : Gli incendi in Amazzonia sono aumentati del 196% ad agosto 2019, con 30.901 focolai attivi rispetto ai 10.421 dello stesso mese del 2018: sono i dati divulgati dall’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali brasiliano e riportati dal sito G1. E’ il numero più alto registrato relativamente al mese dal 2010. I roghi sono aumentati anche considerando l’intero territorio brasiliano, non solo l’Amazzonia: 51.936 focolai ad ...

Incendi Amazzonia : “E’ una corsa contro il tempo - il WWF impegnato su più fronti in Brasile e Bolivia” : È una vera e propria corsa contro il tempo quella in atto in queste settimane in Amazzonia: il pericolo da scongiurare è che vada in fumo una percentuale di foresta, appena il 5%, oltre al 20% già perduto, prima che si arrivi a un punto di non ritorno (tipping point) oltrepassato il quale la foresta amazzonica non sarà più in grado di contribuire alla regolazione del clima globale. corsa contro il tempo anche per proteggere le comunità locali ...

Incendi Amazzonia - WWF : “Tre ecoregioni sotto scacco del fuoco nell’area fra Bolivia - Brasile e Paraguay” : L’Amazzonia è ancora sotto scacco: da un lato la natura divorata dalle fiamme, dall’altro popolazioni che restano senza spazi per vivere e sostenersi. Per capire quali siano le ‘micce’ che hanno scatenato questo inferno e come si stia affrontando questa emergenza, il WWF ha raccolto la testimonianza di Jordi Surkin, direttore dell’Unità di Coordinamento Amazzonica del WWF Latino America che vive e lavora in una delle aree più colpite della ...

Amazzonia - Brasile apre agli aiuti dei Paesi del G7 ma con paletti : "La gestione del denaro sia nostra" : Bolsonaro accetta l'offerta, dopo un iniziale rifiuto, ma pone delle condizioni sull'amministrazione delle risorse

Incendi Amazzonia - Brasile : i governatori approvano l’aiuto dei paesi stranieri : I governatori degli Stati brasiliani che ospitano la foresta amazzonica si sono detti a favore degli aiuti, da parte dei paesi stranieri, per difendere la foresta pluviale. La posizione dei governatori è emersa nel corso di un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, convocato questa mattina, 27 agosto, presso il palazzo presidenziale a Brasilia. Il governatore di Para’, Helder Barbalho, presente alla riunione, ha affermato che il paese ...

BOLSONARO RIFIUTA AIUTI PER INCENDI AMAZZONIA/ Trump : "Brasile ha appoggio degli Usa" : BOLSONARO RIFIUTA AIUTI per INCENDI AMAZZONIA e prosegue scontro con Macron. Trump lo difende: 'Brasile ha pieno appoggio degli Usa'.

Roghi in Amazzonia - il Brasile rifiuta 20 milioni di dollari di aiuti dal G7 : "Situazione gestibile" : Questi mezzi possono essere più rilevanti per il rimboschimento dell'Europa", recita una polemica nota ufficiale

Il Brasile rifiuta i 20 milioni di aiuti del G7 per l'Amazzonia : "Macron pensi a Notre Dame" : Il governo brasiliano rifiuterà l’offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito d’informazione ‘G1’, assicurando ...

Il Brasile ha rifiutato gli aiuti del G7 per l’Amazzonia : Il presidente Bolsonaro dice che sono un modo per interferire negli affari interni del paese, ma intanto deve difendersi dall'accusa di aver ignorato la "giornata dell'incendio"

Amazzonia in fiamme - il Brasile rifiuta l’aiuto del G7. Bolsonaro contro Macron : “Non siamo colonia” : “Non possiamo accettare che un presidente, Macron, scateni attacchi irragionevoli e gratuiti sull’Amazzonia, né nasconda le sue intenzioni dietro l’idea di una “alleanza” dei paesi del G7 per “salvare” l’Amazzonia, come se fossimo una colonia o la terra di nessuno”. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un tweet rifiuta così l’aiuto da 20 milioni di euro offerto dai leader del G7 ...