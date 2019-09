Boxe | Mondiali 2019 | risultati delle semifinali Gadzhimagomedov e tanti altri

Boxe - Mondiali 2019 : Salvatore Cavallaro - ultimo italiano in corsa - sconfitto ai quarti nei 75 kg dal brasiliano Da Conceicao : Finisce ai quarti di finale il percorso di Salvatore Cavallaro ai Mondiali Elite di Boxe in corso di svolgimento a Ekaterinburg, in Russia. L’azzurro, nei 75 kg, è stato eliminato dal brasiliano Hebert Da Conceicao Sousa con verdetto non unanime dei giudici (4-1, con due 30-27 e due 29-28 a favore del sudamericano e un 27-30 a favore dell’italiano). Prima ripresa piuttosto lottata, con i due che faticano a spostarsi di molto dal ...

Boxe - Mondiali 2019 : Mirko Carbotti sconfitto all’esordio - il supermassimo si arrende a Bouloudinats : Termina ai sedicesimi di finale l’avventura di Mirko Carbotti ai Mondiali 2019 di Boxe che si stanno disputando all’Expo Center di Ekaterinburg (Russia). Il nostro peso supermassimo (categoria +91 kg) si è dovuto arrendere contro l’algerino Chouaib Bouloudinats per split decision (4-1) e ha così dovuto abbandonare la rassegna iridata all’esordio nella competizione. Amara sconfitta per l’azzurro che si trovava di ...

Boxe - Mondiali 2019 : Salvatore Cavallaro va ai quarti di finale nei 75 kg : Salvatore Cavallaro supera anche il secondo turno ai Mondiali elite di Boxe AIBA per il 2019 in corso di svolgimento a Ekaterinburg. Il pugile azzurro, uno dei due sopravvissuti in terra russa, batte il bielorusso Vitali Bandarenka e accede ai quarti di finale del torneo iridato nella categoria fino a 75 kg. Combattimento non semplice, quello di Cavallaro, perché il suo avversario bielorusso non lascia mai una particolare iniziativa, riuscendo ...

Boxe - Mondiali 2019 : Gianluigi Malanga non supera le visite mediche - addio al match con Johnson : Gianluigi Malanga non ha superato le visite mediche previste dal regolamento e non è dunque potuto salire sul ring dell’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) per affrontare lo statunitense Delante Johnson nei 16esimi di finale della categoria 69 kg ai Mondiali 2019 di Boxe. L’azzurro aveva infatti accusato una brutta ferita all’occhio nel primo turno trionfale contro l’estone Kamanin (4-0), si sperava che in tre giorni ...

Boxe - Mondiali 2019 : Salvatore Cavallaro esordisce con un netto successo nei 75 kg : La seconda notizia per i colori italiani ai Mondiali Elite di Boxe in corso di svolgimento a Ekaterinburg, in Russia, è buona: Salvatore Cavallaro supera con verdetto unanime dei giudici (5-0 con tre 30-27 e due 29-28) il serbo Sandro Poletan al suo esordio nei 75 kg, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Dopo un primo round con interventi dell’arbitro quasi superiori in numero a quelli dei pugni, è il secondo a girare nettamente ...

Boxe - Italia verso il dual match con la Germania : Clemente Russo e Manuel Cappai tornano sul ring dopo l’assenza ai Mondiali : A Ekaterinburg (Russia) si stanno disputando i Mondiali 2019 di Boxe ma la rassegna iridata non è l’unico evento in questo febbrile mese di settembre per i pugili dilettanti. L’Italia disputerà infatti un dual match contro la Germania in programma a Cagliari dal 20 al 22 settembre, proprio in vista della competizione si svolgerà un training camp di avvicinamento sempre nel capoluogo sardo dal 16 al 23 settembre. Spicca la presenza di ...

Boxe - Mondiali 2019 : Federico Serra eliminato - Angeletti vince per split decision. Azzurro out ai 16esimi di finale : Finisce subito l’avventura di Federico Serra ai Mondiali 2019 di Boxe che si stanno disputando all’Expo Center di Ekaterinburg (Russia). L’Azzurro è stato infatti eliminato ai sedicesimi di finale della categoria 52 kg, sconfitto dallo statunitense Michael Angeletti per split decision (3-2): il match è stato estremamente combattuto e i giudici non sono stati d’accordo sul verdetto, è arrivato un doppio 30-27 per ...

Boxe - Mondiali 2019 : esordio vincente di Gianluigi Malanga - sconfitto Kamanin. Ora 16esimi con Johnson : Gianluigi Malanga ha esordito con una bella vittoria ai Mondiali 2019 di Boxe che si stanno disputando a Ekaterinburg (Russia), primo successo per un pugile italiano in questa rassegna iridata dopo che Iozia non si era presentato sul ring nella giornata di ieri. L’azzurro ha sconfitto l’estone Pavel Kamanin per 4-0 nei 32esimi di finale dei 69 kg, un buon debutto per il nostro portacolori che può così proseguire la propria avventura: ...

Boxe - Mondiali 2019 : Francesco Iozia non combatte per indisposizione - la sua rassegna iridata finisce prima di iniziare : Non cominciano esattamente nel modo migliore i Mondiali Elite di Boxe 2019 per i colori dell’Italia. Francesco Iozia avrebbe dovuto combattere con l’inglese Luke McCormack nella giornata odierna, segnando l’esordio del contingente tricolore a Ekaterinburg, ma a causa di un’indisposizione dell’azzurro questo non succederà. Senza sforzo, dunque, McCormack si qualifica per i sedicesimi di finale della rassegna ...

Boxe - Mondiali 2019 : sorteggiati i tabelloni. L’Italia punta su Mouhiidine - quattro azzurri già al secondo turno : All’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) sono stati sorteggiati i tabelloni dei Mondiali 2019 di Boxe maschile che si disputeranno dal 9 al 21 settembre. L’Italia parteciperà alla rassegna iridata con sei atleti visto che non ci saranno azzurri tra i 57 kg e gli 81 kg. Il faro della spedizione è indubbiamente Aziz Abbes Mouhiidine, il nostro giovane peso massimo (91 kg) che può arrivare in zona medaglia visto il suo elevato ...

Boxe - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri non favoriti - serve un salto di qualità verso Tokyo 2020 : Soltanto sei Azzurri saranno impegnati ai Mondiali 2019 di Boxe che si disputeranno a Yekaterinburg (Russia) dal 9 al 17 settembre, non ci saranno infatti italiani impegnati nei 63 kg e negli 81 kg. Una spedizione incompletata per l’appuntamento più importante dell’anno che è anche espressione del difficile momento che sta attraversando il nostro pugilato maschile ad appena un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020: le qualificazioni si ...

Boxe - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Aziz Abbes Mouhiidine faro della spedizione azzurra : Per il pugilato dilettantistico, la data chiave è quella del 7 settembre, quando inizieranno le due settimane dei Mondiali a Ekaterinburg, in Russia. Saranno quattordici giorni tutti da vivere, in compagnia dei sei italiani che si presenteranno per combattere contro i migliori esponenti della Boxe mondiale. Andiamo a scoprire i nostri portacolori. FEDERICO SERRA (52 kg) Oro ai campionati UE 2018 nei 49 kg, è stato sconfitto dall’avversario ...

Boxe - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Boxe maschile si disputeranno all’Expo Center di Ekaterinburg (Russia) dal 7 al 21 settembre. La rassegna iridata targata AIBA, riservata naturalmente al pugilato dilettantistico, è l’evento più importante dell’anno e rappresenta un appuntamento cruciale anche in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020 ma bisogna ricordare che in questa kermesse non verranno messi in palio pass per la rassegna a cinque cerchi, i ...