Bonus merito 2020 cancellato | cosa cambia col nuovo ministro Fioramonti

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 20 settembre 2019)colNelnon ci dovrebbe essere più posto per ilper i docenti. Ildell’Istruzione Lorenzosi è infatti detto contrario alla filosofia che è alla base di questo incentivo, in quanto va a valorizzare comportamenti e surplus che dovrebbero essere alla base dell’insegnamento e quindi non da stimolare. Ecco cos’ha detto il neo-cambierà a partire dal prossimo anno.: ilcontrario Intervistato nella trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, ildell’Istruzione Lorenzoha espresso tutta la propria contrarietà nei riguardi delper i docenti. “Sono contrario all’idea che la scuola debba incentivare comportamenti che sono parte dell’insegnamento”, ha affermato. “I...

infoitinterno : Fioramonti vuole abolire il bonus merito. USB Scuola: sarebbe anche ora! - infoitinterno : Scuola, ministro Fioramonti a 'Porta a porta' parla di stipendi e di bonus merito -