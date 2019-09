Birra Peroni | lattina limited edition in ricordo dei derby tra Milan-Inter FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Lo storico marchio italiano sarà presente allo stadio San Siro dio in occasione deltra ACe FCnazionaleo, in programma sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45, per condividere insieme alla città meneghina la passione per lo sport e il fair play. Durante il 224°della Madonnina, che infiammerà il cuore e gli animi di milioni di appassionati in tutto il mondo,confermerà la sua vicinanza ai due Club e si unirà alla passione dei loro tifosi lanciando delle lattine. Le lattine, che presenteranno la grafica cromatica rossonera o nerazzurra con il logo, saranno messe sul mercato da settembre 2019 presso la grande distribuzione e sul retro presenteranno le cinque formazioni dele altrettante dell’– a seconda della versione – indi tanti memorabilidel passato. Per quanto ...

