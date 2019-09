Bimbo lasciato in auto | il papà | Il vuoto in testa

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Francesca Bernasconi Il padre del piccolo Leonardo, morto a Catania, racconta di aver avuto una sorta di black out. Intanto infuria la polemica sul decreto mancante per i seggiolini anti-abbandono "Ho soltanto un grandein". Luca non riesce a spiegarsi come abbia potuto dimenticare il suo bambino in, nel seggiolino. L'ingeniere 43enne Luca Cavallaro è stato sentito dagli inquirenti, dopo la morte del piccolo Leonardo, deceduto per asfissia, essendo stato dimenticato nell', ferma nel parcheggio della cittadella universitaria di Catania. Ora, l'uomo è indagato per omicidio colposo. Ai poliziotti della squadra mobile, quelavrebbe detto di ricordare "solo di essere uscito di casa alle otto del mattino e di avere sistemato Leonardo nel seggiolino, fissato nel sedile posteriore dell'". Poi, da quel momento, la sua mente si annebbia e inprende ...

HuffPostItalia : Muore bimbo di 2 anni dimenticato in auto dal padre: era convinto di averlo lasciato al nido - JarmishM : RT @comeDonQuixote: Sono sconvolto dalla vicenda del bimbo lasciato in auto. Abbiamo accettato, salvo solo lamentarcene, un modello di vita… - Noretta09 : RT @comeDonQuixote: Sono sconvolto dalla vicenda del bimbo lasciato in auto. Abbiamo accettato, salvo solo lamentarcene, un modello di vita… -