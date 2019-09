Bibbiano | revocati gli arresti ​domiciliari a Adrea Carletti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Costanza Tosi Il tribunale della Libertà di Bologna ha predisposto, per l’indagato, l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, Albinea Il sindaco di, Andrea, non è più aglidomiciliari. Il tribunale della Libertà di Bologna ha rigettato l’appello della Procura, che aveva richiesto le misure cautelari per il primo cittadino, e ha predisposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, Albinea. La decisione è stata presa in risposta al ricorso presentato dalla difesa. I legali del primo cittadino, Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, ritengono infondate le accuse nei confronti diper quanto riguarda gli incarichi alla Onlus di Torino, Hansel e Gretel, al centro dell’inchiesta. La difesa sostiene che il sindaco (ora sospeso dall’incarico) si sia rifatto a leggi regionali agendo nella piena legalità. Intanto, il Tribunale ...

