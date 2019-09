Bibbiano | parla lo psicologo Foti | “Non ho mai fatto lʼelettroshock ai bimbi”

I genitori di Bibbiano avevano ragione. Ma non se ne parla! : Alessandro Gnocchi ? L'inchiesta Angeli e Demoni focus Url redirect: https://www.nicolaporro.it/i-genitori-di-Bibbiano-avevano-ragione-ma-non-se-ne-parla/I genitori di Bibbianoavevano ragioneMa nessuno ne parla!

La protesta delle madri davanti a Palazzo Chigi : "Conte parlaci di Bibbiano" : Costanza Tosi Il movimento nazionale #bambinistrappati scende in piazza: "Saremo qui ogni giorno perché si faccia luce su Bibbiano e su tutti i casi di bambini strappati" Striscioni di protesta, cori che gridano giustizia, magliette che uniscono la folla e fanno sentire tutti parte di un gruppo pronto a vincere. Sotto Palazzo Chigi decine di genitori protestano contro il nuovo governo giallorosso, uniti al grido di “Mai più ...

"Parlateci di Bibbiano". Ma il sindaco dem fa rimuovere gli adesivi : Costanza Tosi Dopo le accuse dei Pentastellati al Pd sullo scandalo di Bibbiano e le querele di risposta dagli esponenti del Partito Democratico, pare che qualcuno sia disposto a metterci una pietra sopra. Come se nulla fosse successo. Se in politica la coerenza non è mai stato il pregio più gettonato, nell’ipotesi di un governo giallo-rosso, tra i due partiti in corsa ci sono divergenze troppo recenti per essere ritrattate in pochi ...

Il sindaco di Mantova chiama la polizia contro gli adesivi "Parlateci di Bibbiano" : Francesco Curridori Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha dichiarato guerra agli adesivi “Parlateci di Bibbiano”, comparsi sui bidoni della città, tanto da esser pronto a chiamare la polizia. “Qualche cretino ha pensato bene di imbrattare diverse parti di ...

Inchiesta affidi illeciti Bibbiano - nuove intercettazioni : bimba sgridata perché non parla di abusi : Una donna, madre affidataria di una bimba, l'ha fatta scendere dall'auto e lasciata sotto un temporale battente perché la piccola si rifiutava di confermare che aveva subito abusi. Secondo l'accusa questi abusi non si erano in realtà mai verificati. La donna voleva anche che la bambina scrivesse sul diario di questi presunti abusi: "hai solo paura di scrivere" le diceva.

Torino - adesivi "Parlateci di Bibbiano" alla sede del PD : La propaganda del governo gialloverde funziona egregiamente e il caso di Bibbiano - o meglio dell'inchiesta Angeli e Demoni - ne è un esempio lampante. La gravissima vicenda degli affidi illeciti nella Val d'Enza è stata usata da Lega e Movimento 5 Stelle per attaccare il Partito Democratico a causa del coinvolgimento marginale (e limitatamente al filone amministrativo dell'inchiesta) di un sindaco eletto in quota PD e la narrazione falsata ...

Volantini anonimi su sede Pd Piemonte : "Parlateci Di Bibbiano" : Torino, 2 ago. (AdnKronos) - Anche a Torino sulla sede del Pd regionale sono apparsi questa mattina 3 biglietti adesivi anonimi con la scritta 'Parlateci di Bibbiano' con la P tracciata in verde e la D in rosso. Della vicenda è già stata informata la Digos. "Il Pd è dalla parte dei minori, delle fam

Bibbiano - ora parla l'ex giudice : "Così funziona il sistema affidi" : Costanza Tosi I servizi sociali riuscivano a togliere i bambini alle famiglie grazie al Tribunale dei Minori False relazioni, accuse infondate, pretesti inconcepibili per togliere i bambini alle proprie famiglie. Ne ha viste tante, troppe l’ex giudice Francesco Morcavallo che, da settembre 2009 a maggio del 2013, ha prestato servizio al Tribunale dei Minori di Bologna. Testimone diretto dell’operato dei "diavoli" della Val d’Enza, i ...

Quella volta in cui Makkox ha dovuto parlare di Bibbiano : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla politica dalla matita di Marco D'Ambrosio

Dopo Bibbiano - ora parlateci del naufragio : Uno dei corpi rinvenuti al largo di Khoms il 25 luglio (foto: AFP/Getty Images) Le circostanze della tragedia, l’ultima in ordine di tempo, sono freddi numeri: nel pomeriggio di giovedì 25 luglio tra le 100 e le 150 persone hanno perso la vita al largo della Libia – a Khoms, 120 chilometri da Tripoli – nel peggiore naufragio nel Mediterraneo dall’inizio del 2019 (le stime sono dell’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni ...

Rita Dalla Chiesa parla di Bibbiano E finisce nel mirino degli haters : Costanza Tosi Dopo Laura Pausini, Nek e Ornella Vanoni, ora anche Rita Dalla Chiesa parla di Bibbiano. Ed è subito polemica Laura Pausini, Nek, Ornella Vanoni e ora, anche Rita Dalla Chiesa. La giornalista dice la sua sul caso Bibbiano e, anche per lei, è pioggia di insulti sui social. Ad innescare la polemica è stato un tweet del giornalista di Rai3 Massimo Bernardini che attacca il ministro degli interni, Matteo Salvini, sul caso ...