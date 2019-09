Bernardeschi Juventus | l’attaccante gela gli Ultras | pungente messaggio su Facebook!

Juventus - Bernardeschi : 'È importante sostenere cause anche lontane da noi' : Molti calciatori sono spesso impegnati in importanti progetti extra campo, anche Federico Bernardeschi della Juventus ha in cantiere molte idee importanti. In particolare il numero 33 juventino ne ha parlato ad una tavola rotonda dell'università milanese Bocconi. Bernardeschi sta per lanciare una fondazione che vorrà portare lo spirito sociale all'interno dello sport. Il calciatore juventino ha parlato proprio di questa bella iniziativa: "È ...

Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali : a sorpresa Bernardeschi out : Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali – La Champions League della Juventus di Maurizio Sarri inizia al ‘Wanda Metropolitano’, sede dell’ultima finale e casa dell’Atletico Madrid che rappresenta la principale avversaria dei bianconeri nel Gruppo D di cui fanno parte anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Nella sfida tra Atletico Madrid e Juventus gli occhi saranno puntati anche sul duello tutto portoghese ...

Juventus - la probabile formazione anti-Atletico : Bernardeschi al posto di Douglas Costa : La Juventus, ieri pomeriggio, è arrivata a Madrid dove questa sera affronterà l'Atletico di Simeone. In queste ore Maurizio Sarri cercherà di risolvere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico juventino ha ritrovato Miralem Pjanic, che con ogni probabilità sarà in campo dal primo minuto, anche se resta in pre-allarme Rodrigo Bentancur. Per il resto non sembrano esserci molto dubbi e in attacco, vista l'assenza di Douglas Costa, toccherà a ...

Fiorentina-Juventus 0-0 La Diretta Douglas Costa si fa male : entra Bernardeschi : Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni...

Juventus - Chiesa insidia Bernardeschi : l’ex viola è al bivio : Juventus – Partita per ovvii motivi speciale quella di domani per Federico Bernardeschi. Il talento della Juventus ritrova la Fiorentina al ‘Franchi’, dove nella prima stagione da ex aveva anche lasciato il segno su punizione prima del raddoppio di Higuain. L’argentino domani guiderà l’attacco dei campioni d’Italia, al contrario del nazionale azzurro che con molta probabilità partirà dalla panchina come già ...

Bernardeschi : 'La Juventus è il club perfetto per un allentatore maniacale come Sarri' : In queste settimane, la Juventus presta ben 12 giocatori alle nazionali. I giocatori impegnai sono davvero molti e fra questi ci sono gli azzurri Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino ha parlato in una lunga intervista a Rai Sport. Bernardeschi ha parlato anche della Juve e della sua paternità. Il giocatore bianconero si è soffermato in particolare sulla concorrenza che c'è in bianconero: "Sappiamo che la Juventus ...

Mercato Juventus - scambio Rakitic-Bernardeschi : la richiesta di Paratici : Mercato Juventus – Si è insistentemente parlato di Ivan Rakitic nelle ultime settimane di Mercato. Inserito come contropartita tecnica nell’affare Neymar, il croato ha sempre rispedito al mittente questa possibilità. Di contro, riporta il ‘Mundo Deportivo’, il vice campione del Mondo era pronto a trasferirsi alla Juventus e avrebbe chiesto al Barcellona di ascoltare la […] More

Calciomercato Juventus news live/ Dybala resta - sfuma scambio Bernardeschi-Rakitic : Calciomercato Juventus news, ultime notizie sulle trattative: restano Dybala e Rugani, ufficiale Han mentre sfuma lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Juventus - sarebbe definitivamente sfumato lo scambio Bernardeschi-Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e le varie squadre stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi. Chi non sembra essere al centro di grandi trattative è la Juventus. Il mercato bianconero infatti sarebbe chiuso. Ieri, in ottica Juve si era parlato di un possibile scambio con il Barcellona. Il club blaugrana avrebbe voluto proporre uno scambio alla pari tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Ma la Juve avrebbe detto no ai catalani e ...

Mercato Juventus - scambio Bernardeschi-Rakitic : nuovo colpo di scena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “TMW” e come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, sarebbe saltato ufficialmente il potenziale scambio tra Barcellona e Juventus con Bernardeschi e Rakitic protagonisti. Improvvisa e forse definitiva frenata sulla trattativa. La Juventus avrebbe voluto anche un conguaglio economico e non un semplice scambio alla pari, conguaglio che il Barcellona […] More

Il Barcellona vorrebbe Bernardeschi per cedere Rakitic alla Juventus : Questa sera alle ore 22 suoneranno le sirene che sanciranno la fine di questa sessione di mercato che per la Juventus, ma anche per tanti altri top-club, è stata molto faticosa soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Nonostante la chiusura imminente, Fabio Paratici prima della gara casalinga contro il Napoli non avrebbe escluso altri colpi in extremis. Le parole sibilline del ds bianconero si riferivano probabilmente ad una trattativa in ...

Ci sarebbe un filo diretto tra Juventus e Barça : sul tavolo anche Bernardeschi e Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e tutte le società sono al lavoro per cogliere le ultime opportunità per rinforzare le rispettive rose. anche la Juventus sarebbe al centro di alcune trattative e in particolare avrebbe un filo diretto con il Barcellona e le parti avrebbero messo sul tavolo diversi giocatori. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i nomi al centro dei discorsi tra i blaugrana e i bianconeri sarebbero quelli di Daniele ...

Calciomercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

La Juventus avrebbe avviato i contatti per il rinnovo di Bernardeschi : Il mercato estivo si sta avviando alla conclusione e la Juventus spera di riuscire a vendere alcuni giocatori. Al momento, però, su questo fronte sembra tutto fermo visto che stamattina sembra sfumata l'ipotesi Roma per Daniele Rugani. I giallorossi avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester United per Smalling. Adesso resta da capire se per Daniele Rugani si aprirà qualche nuova opportunità di mercato. In attesa di capire se si muoverà ...