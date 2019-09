Berlusconi | Renzi non è il mio figlio politico

Giorgia Meloni - una granata su Matteo Renzi (e Silvio Berlusconi) : "Al centro più partiti che voti" : "Gli italiani sono stufi degli inciuci, al centro ci sono più partiti che voti". Giorgia Meloni colpisce duro Matteo Renzi e Italia Viva, nata dalla scissione con il Pd per puntare agli elettori al di fuori della sinistra. Ma nella sua intervista al Messaggero, la leader di Fratelli d'Italia sembra

Pd - arriva l’ex Berlusconiana (ma anche ex Ncd - Ap e Cp) Beatrice Lorenzin : “Contro la democrazia illiberale di Salvini” : Sbocciata politicamente in Forza Italia. Transfuga nel Nuovo centrodestra al seguito di Angelino Alfano. Poi travasata in Alternativa Popolare, quindi al centro del progetto di Civica popolare che riunisce da Pier Ferdinando Casini a Giuseppe De Mita. E’ un lungo cammino partito da destra che ha come meta il centrosinistra, quello di Beatrice Lorenzin. Perché ora l’ex paladina berlusconiana – ma dal 2013 ministro delle Salute a ...

"Era l'unica scelta che potevo fare". Conzatti spiega il suo passaggio da Berlusconi a Renzi : “La mia è una scelta politica. l'unica che potevo fare”. In una breve intervista al Corriere della Sera Donatella Conzatti, trentina di Rovereto, motiva il suo passaggio da Forza Italia di Silvio Berlusconi a Italia viva di Matteo Renzi. Un transito che definisce di “coerenza”. Anche se Conzatti ha cominciato con scelta civica di Mario Monti, poi una consonanza con il governo di Matteo Renzi, quindi la candidatura con Noi con l'Italia e infine ...

Donatella Conzatti - primo addio a Forza Italia e Silvio Berlusconi : va con Matteo Renzi : "Ho deciso di accettare l’invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva. Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici, libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze s

