Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Il dodici cilindriGT non è pensato solo per muovere con estrema grazia la muscolosa gran turismo britannica. Con 635 CV, il 6.0 biturbo può dire la sua anche in pista, soprattutto grazie alla nuova configurazione tecnica di questa coupé, che nella sua terza generazione è diventata più atletica, snella e divertente da guidare. Più dinamica che mai. Pur non essendo concepita per i cordoli, laGT non delude affatto nella guida spinta. Sia per il motore, che spinge con veemenza fino ai 6.000 giri/min, sia per l'assetto, dotato di barre antirollio attive. Anche i potenti freni hanno una buona risposta, così come lo sterzo, rapido ma non eccessivamente preciso: buono pure l'inserimento in curva, come anche il comportamento dinamico, rassicurante ma lievemente orientato al sottosterzo nella guida al limite, nonostante la trazione integrale privliegi le ...

dinoadduci : Bentley - Il giro a Vairano della Continental GT - VIDEO - quattroruote : Come se l'è cavata la #Bentley #ContinentalGT sul giro pista di Vairano? Non perdetevi il video >>… -