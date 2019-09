Beach Volley | Torneo Qualificazione Olimpica | Menegatti Orsi Toth concedono il bis

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) Finale per Tokyo ad un passo perche conquistano il secondo successo consecutivo nel girone all’italiana della terza fase, l’ultima prima delle finali che fanno accesso alle finali. Le azzurre hanno vinto la loro quinta sfida a Pechino battendo in rimonta 2-1 le austriache Schutzenhofer/Plesiutschnig. Un successo non decisivo per laalle semifinali ma alle azzurre basterà una sconfitta non nettissima stanotte contro Ittlinger/Laboureur, nell’ultima sfida del girone.sono partite male, subendo il servizio delle austriache: 2-6. Le azzurre hanno ritrovato il cambio palla ma non sono riuscite a rimontare, perdendo 21-17. Nel secondo set le azzurre sono partite fortissimo (13-6), hanno subito il ritorno delle austriache (14-12) dilagando nuovamente nel finale grazie ai muri di: 21-13. Nel tie break azzurre sempre avanti fino ...

enricospada2 : #Haiyang #Pechino #RoadtoTokyo2020 #OlympicQualoficarion #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour… - ClaudiaShanta : RT @touristtrade: In viaggio per Bellaria per partecipare a 'Land On The Sand' un torneo di Beach Volley giunto alla X edizione ?? #incollab… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Beach volley, preolimpico in Cina: Menegatti e Orsi Toth a un passo da Tokyo. Lupo-Nicolai, vietato sbagliare https://t.co… -