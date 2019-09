Batman Arkham Trilogy e i 3 LEGO Batman sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store

Batman Arkham : gli sviluppatori stuzzicano la curiosità dei fan parlando di un nuovo progetto : Sembra che Warner Bros. Montreal, lo sviluppatore di Batman: Arkham Origins, si stia preparando a rivelare il suo nuovo gioco. Su Twitter, il noto doppiatore Roger Craig Smith avrebbe svelato la presenza di un nuovo progetto a cui sta lavorando e che sfortunatamente non può annunciare in quanto ancora top secret.Ma non è finita qui: anche Ryan Galletta, che ha scritto la sceneggiatura di Origins, ha risposto al tweet, confermando il suo ...

Batman : Arkham Knight e Darksiders III sono i due giochi del PS Plus di settembre : Sony ha da poco svelato ufficialmente i due titoli che saranno disponibili gratuitamente per tutti gli iscritti al PS Plus, si tratta di Batman: Arkham Knight e Darksiders III. Di seguito vi riportiamole descrizioni dei due giochi riportate sul PS Blog:"Esplora le strade infestate di criminalità di Arkham City nei panni del supereroe più iconico di sempre nell'avventura d'azione neo-noir di Rocksteady che rappresenta l'esplosivo finale della ...

Batman : Arkham - spuntano in rete informazioni e concept art del sequel cancellato : Un leak ha svelato informazioni e concept art di un presunto titolo della serie Batman: Arkham che a quanto pare non vedrà mai la luce.In questo sequel di Arkham Knight, i giocatori avrebbero impersonato Damian Wayne, il figlio di Bruce, nei panni del nuovo Batman, in una Gotham City completamente alla deriva. Nel gioco sarebbe stata presente la Batbike per spostarsi tra le vie della città e un sistema simile al Nemesis visto in La Terra di ...

Il film di Batman con Ben Affleck come Batman : Arkham Asylum? : L'universo cinematografico DC indubbiamente non ha ottenuto il successo di quello Marvel ma sta cercando di trovare la propria strada anche attraverso progetti diversi e standalone che vogliono proporre una spiccata autorialità (il film su Joker con Joaquin Phoenix è un chiaro esempio di questo tentativo). Non sappiamo se il Batman diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson seguirà questa strada ma abbiamo dei dettagli su quello ...