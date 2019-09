Basket | Supercoppa 2019 | in palio il primo trofeo dell’anno Venezia | Sassari | Cremona e

Venezia-Brindisi - Semifinale Supercoppa italiana Basket 2019 : programma - orari e tv : Nel weekend al PalaFlorio di Bari, che la ospita per la prima volta, va in scena la venticinquesima edizione della Supercoppa italiana. Per la settima volta la competizione si disputa col format della Final Four, previsto dal 2014, e che era già stato sperimentato nel 2001. Vi partecipano la vincitrice dell’ultimo campionato italiano, l’Umana Reyer Venezia, la finalista dei playoff scudetto, il Banco di Sardegna Sassari, la vincitrice ...

Vanoli Cremona-Banco di Sardegna Sassari - Semifinale Supercoppa italiana Basket 2019 : programma - orari e tv : In questo weekend al PalaFlorio di Bari andrà in scena la venticinquesima edizione della Supercoppa italiana. Per la settima volta la competizione si disputerà col format della Final Four. Partecipano l’Umana Reyer Venezia (Campione d’Italia), il Banco di Sardegna Sassari (finalista Scudetto), la Vanoli Cremona (vincitrice Coppa Italia e la Happy Casa Brindisi (finalista Coppa Italia). La prima Semifinale vedrà affrontarsi la Vanoli ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : le quattro squadre partecipanti ai raggi X. Diversi lavori in corso tra le protagoniste : Sta per arrivare il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione cestistica, la Supercoppa Italiana. Si affrontano a Bari la vincitrice dello scudetto (Umana Reyer Venezia), la finalista (Banco di Sardegna Sassari), la trionfatrice della Coppa Italia (Vanoli Cremona) e la finalista (Happy Casa Brindisi). Andiamo a scoprire qualcosa in più su cambiamenti, situazioni critiche e novità delle quattro protagoniste. VANOLI CREMONA Nemmeno inizia ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 in tv : su che canale vederla - programma - orari e streaming : Sabato 21 settembre e domenica 22 al PalaFlorio di Bari andrà in scena la Supercoppa Italiana 2019 di Basket. A sfidarsi nel classico format delle Final Four saranno Happy Casa Brindisi, Banco di Sardegna Sassari, Umana Reyer Venezia e Vanoli Cremona. La competizione non vedrà ai nastri di partenza l’Olimpia Milano che lascerà il trono dopo tre successi consecutivi. Il torneo sarà l’ultimo banco di prova di una preseason che ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel prossimo weekend al PalaFlorio di Bari, che la ospiterà per la prima volta, andrà in scena la venticinquesima edizione della Supercoppa Italiana. Per la settima volta la competizione si disputerà col format della Final Four, che si gioca dal 2014 e che era già stato sperimentato nel 2001. Vi parteciperanno la vincitrice dell’ultimo campionato italiano, l’Umana Reyer Venezia, la finalista dei playoff scudetto, il Banco di Sardegna Sassari, la ...

Napoli Basket eliminato dalla Supercoppa di Lega : La Ge.Vi Napoli Basket eliminata dalla Supercoppa di Lega. Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa Napoli Basket, che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, ...

Supercoppa di Lega : Ge.Vi Napoli Basket batte l’Orlandina : Parte bene la stagione della Ge.Vi Napoli Basket che supera l’Orlandina nella gara valevole per la Supercoppa di Lega, battendola 69-56. Inizio horror, sia i padroni di casa che i viaggianti, storditi forse dal caldo, accarezzano plexiglas e ferri, lasciando il tabellone fermo all’dea di un’amichevole pre-stagionale. Ancora assente Rodercik, Napoli parte con Monaldi, Milani, Sandri, Spizzichini e Sherrod, ma non sembra trovare ...