Baby e Tommaso Paradiso | il nuovo trailer sulle note dell' ex dei TheGiornalisti

Tommaso Paradiso - il primo singolo senza i Thegiornalisti è per Baby di Netflix : Si intitola ‘Non avere paura’ il primo singolo da solista di Tommaso Paradiso dopo l’addio ai Thegiornalisti e accompagna il trailer della seconda stagione di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 18 ottobre. Il brano, scritto dallo stesso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può ...

