Azienda cerca impiegati | l’importante che non siano né dello scorpione né della vergine

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Unae per questo ha messo un annuncio ma ha sottolineato che non devono essere né del segnoné del segno. Questa annuncio di lavoro decisamente bizzarro è stato messo su una bacheca dell’università di Wuhuan, nella Cina centrale, e ha scatenato il putiferio. Una dipendente dell’ha risposto alle domande che chiedevano il perché di questa scelta dicendo che, dopo aver fatto tante indagini si è capito che le persone nate sotto il segnohanno una personalità molto forte e sono anche lunatici mentre quelli nati sotto il segnosono troppo critici e hanno la tendenza a cambiare troppo spesso il lavoro e ha concluso così: “Ho gia’ assunto persone di questi due segni, e litigavano con il colleghi o non sono rimasti a lungo”.

MyJobManpower : Manpower in Francia cerca operatori CNC e disegnatori meccanici. Se sei interessato all'opportunità, scopri come la… - lavorocosenza : Azienda a Cosenza cerca programmatori e informatici - Sardegnalavoro : Azienda sita a Macchiareddu, operante nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, cerca un au… -