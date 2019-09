Avvistati Ufo La marina Usa conferma | «Quei video sono autentici»

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Quindi gli Ufo esistono. La US Navy ha riconosciuto l'tà di tre filmati di oggetti volanti non identificati. Tra dicembre 2017 e marzo 2018 erano emersi tredi «fenomeni aerei non identificati» (Unidentified Aereal Phenomena), la definizione utilizzata nellaresa dal portavoce dellamilitare, Joe Gradisher, a Cnn, WP e Time. Le clipstate pubblicate dall'organizzazione To The Stars Academy of Arts & Sciences: in una di esse che – si informa nel titolato – è ripresa da un F/A-18 Super Hornet grazie a infrarossi avanzati denominati Atflir - si vede sfrecciare un oggetto compatto oblungo che procede molto rapidamente. Nella clip i sensori inquadrano il misterioso fenomeno aereo capace di accelerazioni che rendono difficile il riposizionamento ai sensori stessi per lo stupore dei piloti, di cui si sente ...

