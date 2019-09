Audi - Entro il 2025 emissioni ridotte del 30%

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nel mondo delle imprese è il dibattito del momento: come contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Non è da meno il settore automobilistico, sottoposto ormai da anni da forti pressioni per ridurre leinquinanti. Ed è in tale contesto che l'ha confermato la sua adesione all'Accordo di Parigi in vista dell'assemblea generale dellOnu, in programma da lunedì prossimo con le iniziative per l'ambiente tra i temi all'ordine del giorno. Nel mirino la CO2. L'impegno a favore del clima della Casa di Ingolstadt si concretizza, in particolare, nell'obiettivo di ridurreilledi CO2 di ogni veicolo del 30% rispetto ai valori del 2015 e per l'intero ciclo di vita del singolo prodotto. L'punta inoltre a diventare per il 2050 completamente "climate-neutral", ossia ad avere un impatto neutrale sul clima. La strategia per ...

Motori_IO : Audi mira a ridurre le emissioni di CO2 del 30% per ogni suo veicolo entro il 2025 - Investireoggi : Audi mira a ridurre le emissioni di CO2 del 30% per ogni suo veicolo entro il 2025 - 44Aldebaran1968 : @GOLDRAKE_AVANTI @Danireport Aggiungi pure che specialmente per le krukken-auto cone Audi e VW se si rompono devi f… -