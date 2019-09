Audi A1 Citycarver - In Italia con prezzi a partire da 23 950 euro

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Si aprono ingli ordini dellaA1. La vettura ha debuttato al Salone di Francoforte e sarà disponibile ada 23.950. I clienti potranno scegliere la sola motorizzazione 1.0 TFSI in versione 95 CV e 175 Nm (25 TFSI) e 116 CV con 200 Nm (30 TFSI), con quest'ultima disponibile in opzione anche con cambio automatico S tronic. I manuali sono invece cinque e sei marce in base al livello di potenza del motore a cui si abbinano. I consumi, infine, variano da 5,9 a 6,7 l/100 km (133-152 g/km) nel ciclo wltp in base all'allestimento. Come riconoscere la. La versioneprende ispirazione dal mondo delle crossover e dona alla A1 un look diverso dalle altre varianti. Troviamo infatti l'assetto rialzato di 40 mm, gli ammortizzatori con taratura specifica, i pneumatici con spalla maggiorata su cerchi di lega da 16", i passaruota ...

