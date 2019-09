Atrofia muscolare spinale | torna #regalailfuturo | la campagna nazionale di Famiglie Sma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’avvio in Italia del primo screening neonatale nel Lazio e Toscana specifico per l’(Sma), l’approvazione americana della terapia genica per la SMA e la somministrazione del farmaco Spinraza in grado di bloccare il degenerare della patologia genetica neuro. Così la lotta contro la SMA si arricchisce di nuovi strumenti scientifici per poterla sconfiggere. Ma tutto questo ancora non è sufficiente. “Occorre dare continuità ed estendere il trattamento di Spinraza ad un numero maggiore di pazienti (in 2 anni sono passati da 200 ai quasi 600 di oggi), coinvolgere più centri clinici, formare personale specializzato, sostenere le ingenti spese delleche hanno un figlio con la Sma” dice a Ilfattoquotidiano.it Daniela Lauro, presidentessa diSma. L’associazione di genitori per la ricerca sull’ha avviato la sua...

