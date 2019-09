ATP San Pietroburgo – Medvedev vola in semifinale | Rublev ko in 2 set

Matteo Berrettini battuto da Gerasimov/ ATP San Pietroburgo : azzurro fuori ai quarti : Matteo Berrettini battuto da Gerasimov, quarti di finale ATP San Pietroburgo. L'azzurro non riesce a rimontare. Il tennista bielorusso passa in semifinale.

ATP San Pietroburgo – Niente da fare per Berrettini - l’azzurro sconfitto ai quarti dal bielorusso Gerasimov : Sconfitta che fa male quella incassata da Berrettini, che esce di scena dal torneo di San Pietroburgo cedendo al bielorusso Gerasimov, proveNiente dalle qualificazioni Finisce nei quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che mette in palio un montepremi di 1.248.665 dollari. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 3 del seeding, non riesce ad avere la meglio su Egor Gerasimov, proveNiente ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

ATP San Pietroburgo – Berrettini stacca il pass per i quarti : Baena sconfitto in due set : Matteo Berrettini super all’esordio nel torneo ATP San Pietroburgo: staccato il pass per i quarti di finale Se Salvatore Caruso è stato eliminato oggi al secondo turno, Matteo Berrettini avanza col sorriso al torneo ATP di San Pietroburgo. Il tennista romano, che ha esordito direttamente al secondo turno del torneo, ha staccato oggi il pass per i quarti di finale, vincendo contro lo spagnolo Carballes Baena in meno di un’ora ...

ATP San Pietroburgo – Caruso ko al secondo turno : Ruud trionfa in due set : Caruso si ferma al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo: il tennista italiano sconfitto da Ruud Dopo la vittoria di ieri nel derby azzurro contro Thomas Fabbiano, Salvatore Caruso si è arreso oggi al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo. Il tennista siciliano è stato eliminato oggi dal norvegese Ruud: il numero 60 al mondo ha sconfitto Caruso in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 15 minuti di ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso esce agli ottavi per mano del norvegese Casper Ruud : Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Salvatore Caruso nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro cede al norvegese Casper Ruud, numero otto del seeding, che si impone in un’ora ed un quarto di gioco con il punteggio di 6-3 6-4. Nel primo set si inizia sul filo dell’equilibrio, con i primi quattro giochi dominati dal servizio. Nel quinto game è il norvegese il primo a ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Matteo Berrettini va senza problemi ai quarti - travolto Roberto Carballes Baena : La marcia di Matteo Berrettini ricomincia da San Pietroburgo, e lo fa come meglio non potrebbe. L’azzurro, infatti, riprende la sua corsa nella battaglia per le ATP Finals (il successo di oggi, in linea virtuale, gli darebbe peraltro la necessaria ottava posizione nella Race) con il successo contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del torneo russo: il punteggio finale è di 6-1 6-2 in 56 minuti. Troppa, ad oggi, la ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 18 settembre. Al terzo turno Kukushkin e Gerasimov - Caruso batte Fabbiano : Oggi si sono disputati sei incontri dell tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo quattro di questi erano validi per il primo turno, tra i quali il derby azzurro tra Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano, andato al primo in rimonta per 2-6 6-3 6-3. Negli altri tre incontri che mettevano in palio il pass per gli ottavi il lusitano Joao Sousa si è sbarazzato dello slovacco Jozef Kovalik con un rapido 6-2 ...

ATP San Pietroburgo – Il derby azzurro va a Caruso - Fabbiano ko in tre set : Salvatore Caruso avanza al torneo ATP di San Pietroburgo: il siciliano si aggiudica il derby azzurro contro Fabbiano derby azzurro oggi pomeriggio sul veloce indoor di San Pietroburgo, dove si sta disputando il St. Petersburg Open, torneo ATP World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari. Thomas Fabbiano ha sfidato Salvatrore Caruso in una sfida terminata solo al terzo set. Ad avere la meglio è stato il siciliano, che si è imposto ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : Salvatore Caruso si aggiudica il derby contro Fabbiano. Il siciliano agli ottavi di finale : Salvatore Caruso la spunta nel derby tutto tricolore contro Thomas Fabbiano (n.92 del mondo), nel match valido per il primo turno dell’ATP di Tennis a San Pietroburgo (Russia). Sul cemento russo il siciliano (n.114 del ranking) si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 in 1 ora e 57 minuti di partita, venendo fuori alla distanza e prevalendo grazie alla sua regolarità. Caruso, dunque, accede agli ottavi di finale dove ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 17 settembre. Avanti Roberto Carballes Baena - fuori Matteo Viola : Oggi si sono disputati sei incontri validi per il tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo il lucky loser italiano Matteo Viola cede nel primo turno del singolare alla wild card di casa Evgeny Donskoy, che si impone con lo score di 6-2 6-1. Maggior fortuna per il lucky loser bosniaco Damir Dzumhur, che approfitta del ritiro del serbo Janko Tipsarevic, in tabellone con il ranking protetto, quando il ...

ATP San Pietroburgo – Jannik Sinner eliminato ai sedicesimi : il tennista azzurro sconfitto da Kukushkin in due set : Jannik Sinner sconfitto ai sedicesimi di finale di San Pietroburgo: il tennista azzurro si arrende al tie-break del secondo set contro Mikhail Kukushkin Si conclude dopo 1 ora e 41 minuti il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di San Pietroburgo. Il giovane tennista italiano, numero 127 del mondo, è stato sconfitto ai sedicesimi di finale del torneo russo da Mikhail Kukushkin. Il kazako, numero 57 al mondo, ha sconfitto la wild card ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2019 : Jannik Sinner eliminato da Mikhail Kukushkin pur con una buona partita : Finisce subito l’ATP 250 di San Pietroburgo per Jannik Sinner. Il diciottenne altoatesino è stato battuto con il punteggio di 6-3 7-6(4) dal kazako Mikhail Kukushkin, in un incontro nel quale ha avuto una possibilità di trascinare il suo avversario al terzo set. Per Kukushkin il prossimo avversario sarà uno tra il serbo Janko Tipsarevic, in tabellone per mezzo del ranking protetto, e il bosniaco Damir Dzumhur, entrato invece come lucky ...

