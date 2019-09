Assunzioni Agenzie Investigative a Milano | Roma e Torino senza data di scadenza

Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego - 11.600 Assunzioni entro il 2021 : profili e inquadramento : Pubblicato il 3 Agosto 2019 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro che approva la dotazione finanziaria e di risorse stanziata dalla Legge di Bilancio 2019 per 11.600 assunzioni nel triennio 2019 – 2021 con Concorsi Centri Impiego e Agenzie Regionali Impiego. Il personale verrà reclutato nelle seguenti quantità per anno: 4.000 nel 2019; 3.000 nel 2020; 4.600 nel 2021. Con l’introduzione del Reddito di ...