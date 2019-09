Assemblea Carige | dai soci via libera alla ricapitalizzazione

Malacalza lascia l'Assemblea Carige - ok all'aumento di capitale : Banca Carige è salva. Malacalza Investimenti, finora socio di riferimento della banca ligure col 27,55% del capitale, alla fine ha deciso di non partecipare all’assemblea straordinaria che ha così approvato l’unico punto all’ordine del giorno, ovvero il... Segui su affaritaliani.it

Carige - Modiano all’Assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il portafoglio crediti senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

I?soci al voto su Carige : ecco cosa può accadere in Assemblea : Un voto per decidere il futuro di Carige. L'assemblea straordinaria degli azionisti fissata per venerdì 20 a Genova è chiamata ad approvare (o meno) il rafforzamento da 900 milioni di euro necessario a riportare in equilibrio gli indici patrimoniali. ecco tutti gli scenari possibili scenari.