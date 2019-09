Ascolti Euro Games | Un passo dal cielo | Liotti vince contro Ilary Blasi

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 20 settembre 2019)prima puntata:e Alvin totalizzano il 16% di share È andata in onda ieri sera la prima puntata dicondotto dae Alvin. Per il programma che si rifà ai Giochi Senza Frontiere questi sono stati gli: 3.068.000 telespettatori e il 16% di share. Un risultato senza infamia e senza lode per Canale5 che ieri andava a sfidare una delle fiction più amate di Rai1: Undal5. Ricordiamo che quella di ieri era la prima puntata per, che va in onda da Cinecittà World e ospita sei paesi in una competizione spettacolare con prove altrettanto spettacolari. Sui social quasi tutti hanno promosso il programma e la coppia formata dae Alvin. I due, che sono molto amici, si sono divertiti e hanno divertito il pubblico. Riusciràsu Canale5 a reggere nelle prossime puntate? Undal5, ...

cippolippo_ : @riccardogguerra @raffyras Se ascolti bene, i 500 euro non vengono dati ai clandestini ma ai comuni che li ospitano… - scontOmaggio : Amazon ti regala 5 euro se ascolti musica su Prime Music - SmordiRita : @EuroMasochismo Guardate che questo furbino con bassi ascolti ce lo ritroveremo a pontificare in tele a 65 mila euro a botta. -