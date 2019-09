Arriva la card unica | nella stessa tessera identità e pagamenti | è rivoluzione

Stop al contante - Arriva la card unica per identità e pagamenti elettronici : Allo studio un progetto di tessera unica. Il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa (M5S): ci saranno carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale

Calciomercato Inter – Il Monaco molla la presa su Icardi? Nel Principato Arriva Augustin : Il Monaco, squadra che si era fortemente Interessata a Mauro Icardi negli ultimi giorni, ha acquistato Agustin dal Lipsia: accantonata definitivamente la pista che porta all’argentino dell’Inter Dopo aver riportato a casa Tiemouè Bakayoko, il Monaco ha ufficializzato anche l’acquisto dell’attaccante Jean-Kevin Augustin. L’attacca, arrivato in prestito dal Lipsia, potrebbe aver chiuso definitivamente le porte ...

Calciomercato 27 agosto : Milan su Demiral. Scambio Icardi-Dybala - si può! Fiorentina - Arriva De Paul. Roma - fatta per Kalinic : Calciomercato 27 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 27 agosto. JUVENTUS– Capitolo cessioni ancora in alto mare con Dybala possibile contropartita per arrivare ad Icardi. Uno Scambio che potrebbe concretizzarsi realmente e che potrebbe aprire le porte bianconere al centravanti argentino. Paratici, dal canto suo, vorrebbe evitare di cedere il suo numero 10 ad […] L'articolo Calciomercato 27 agosto: Milan su Demiral. Scambio ...

Icardi Juventus - Paratici chiaro : l’argentino può Arrivare a Torino : Icardi Juventus – Dybala scontento a Parma e Paratici che parla di mercato attaccanti. Sembra non essere ancora chiuso il caso Icardi-Dybala. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Se il Napoli, dopo aver incassato diversi ‘no’, appare ormai lontano e concentrato su Llorente, la Juventus continua a lavorare a fari spenti, con in tasca la volontà dell’argentino […] More

Icardi Juventus - la svolta : svelata la chiave per Arrivare all’argentino : Icardi Juventus – Si entra negli ultimi dieci giorni di mercato e rimane aperto il caso Icardi. L’Inter appare decisa a non reintegrarlo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di rimanere in nerazzurro. Per l’argentino sarebbe importante restare a Milano, per motivi prettamente familiari (in particolare gli interessi lavorativi e professionali di Wanda Nara), […] More

Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi : la strategia di ADL per Arrivare al ‘si’ del giocatore : Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi: la strategia di ADL per arrivare al ‘si’ del giocatore. L’ edizione odierna della Rosea aggiunge nuovi dettagli Il Napoli non molla Icardi. Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l’orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l’ ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti ...

La Stampa : Ancelotti trattiene Verdi. Può partire solo se Arriva Icardi o Llorente : Il Napoli gela il Torino e trattiene Verdi. Come scrive La Stampa, è stato lo stesso tecnico ieri a comunicare al giocatore la volontà di tenerlo in squadra, una volontà che appare così diversa da quanto detto in precedenza da Ancelotti quando aveva consigliato a Verdi di andarsene se voleva giocare con continuità. Probabilmente, il Napoli pensava di poter contare a questo punto della preparazione su più forze fresche, secondo una chiave di ...

Napoli - se Mauro Icardi non Arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe Arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero Arrivare Lorenzo Riccardi e Melchiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Mercato Juventus - clamoroso Moggi : “Icardi può Arrivare a zero. Dybala…” : Mercato Juventus – Il caso Icardi in casa Inter tiene in gioco anche la Juve, che allo stesso tempo deve vedersela col fardello Dybala. Proprio dei due calciatori ha parlato Moggi. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW di tanti argomenti vicini al club bianconero, sganciando una possibile bomba per quanto riguarda […] More

Corsera : i piani di Marotta e Paratici per Arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

Lukaku - neanche il tempo di Arrivare… che bocciatura da Moratti : “Icardi è più forte - l’Inter si è incartata” : Romelu Lukaku all’Inter, manca solo l’ufficialità. Ma c’è chi ha già espresso parere negativo: l’ex presidente Moratti storce il naso e preferisce Icardi Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter. A dire il vero, non le è ancora ufficialmente, mancano solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’accordo totale con il Manchester United. neanche il tempo di arrivare a Milano però, che il bomber belga ha ...

Negli Usa Arriva la Apple Card - ma non per tutti : La carta di credito virtuale e fisica di Cupertino in collaborazione con Goldman Sachs da oggi disponibile solo Negli States. Secondo indiscrezioni, arriverà in Italia a fine mese