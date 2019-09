Apex Legend Stagione 3 | quando partirà? Le indiscrezioni

Crypto è in arrivo in Apex Legends - la conferma attraverso il nuovo story trailer : Come probabilmente molti di voi si aspettavano, Crypto è il prossimo personaggio in arrivo nel popolare battle royale di Respawn, Apex Legends. Già alla fine di agosto si parlò del possibile arrivo dell'eroe e ora è arrivata la conferma.Respawn Entertainment, dunque, conferma Crypto come nuovo personaggio di Apex Legends.Qui sotto potete vedere lo story trailer che introduce l'eroe. Cyrpto è l'undicesimo personaggio giocabile ad aggiungersi ad ...

Crypto è già in Apex Legends : dove trovare la nuova Leggenda : Apex Legends può essere tranquillamente definito come uno dei videogiochi più coraggiosi usciti quest'anno. I ragazzi di Respawn Entertainment - già autori della saga sparacchina di Titanfall - e il publisher Electronic Arts hanno infatti deciso di sfidare a muso duro Epic Games e il suo inossidabile Fortnite, proponendo un Battle Royale da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal sapore più tattico rispetto al rivale, con ...

In arrivo la versione fisica di Apex Legends : Apex Legends ha scioccato la scena dei battle royale quando è stato annunciato, e successivamente lanciato, nel febbraio 2019. Come gioco free-to-play, è diventato rapidamente popolare, accumulando oltre 50 milioni di giocatori in un solo mese. Mentre, come saprete, di tratta di un gioco digitale, solo online, alcuni giocatori desideravano un'edizione fisica. Ebbene, Respawn Entertainment ed EA hanno confermato che Apex Legends arriverà sugli ...

Apex Legends : il nuovo corto animato ci mostra il tragico passato di Wraith - al via l'evento Voidwalker : Il nuovo corto animato di Apex Legends, della serie "Stories from the Outlands" è incentrato sul passato di Wraith. Per celebrare l'arrivo dell'evento a tempo limitato Voidwalker, Respawn ha deciso di pubblicare questo breve filmato.Il nuovo cortometraggio porta lo stesso titolo, Voidwalker, e racconta la storia di Wraith, l'obiettivo principale dell'evento: come molti si aspettavano, la vita di Wraith non è stata per niente facile e la Leggenda ...

In Apex Legends inizia l’evento Voidwalker : tutti i segreti di oggi 3 settembre : In relativamente poco tempo, Apex Legends è riuscito ad imporsi come il rivale più diretto di Fortnite. Seppur il titolo di Epic Games appaia quasi inossidabile, i ragazzi di Respawn Entertainment e il publisher Electronic Arts hanno voluto invadere il mercato con la loro personalissima interpretazione del genere Battle Royale, sbocciato negli ultimi anni. E lo hanno con uno shooter in prima persona assolutamente godibile e pensato soprattutto ...

Apex Legends : al via questa settimana l'evento Voidwalker : Respawn Entertainment ha ufficialmente annunciato l'evento Voidwalker di Apex Legends, in arrivo tra pochissimo, ovvero domani, 3 settembre.Voidwalker sarà disponibile dal 3 al 17 settembre e per partecipare non sarà richiesto alcun Battle Pass.Le attività dell'evento saranno focalizzate su Wraith e sveleranno alcuni dei segreti di questa Leggenda. Anche in questo caso la mappa di Apex Legends subirà alcune modifiche significative: saranno ...

Apex Legends : Nuovi eroi in arrivo – Nomad - Jericho - Immortal e Blisk : Alcuni programmatori hanno esaminato il codice di Apex Legends, il free to play battle royale di EA, scoprendo al suo interno Nuovi eroi non ancora presenti in gioco, probabilmente in arrivo con la Stagione 3, si tratta di Nomad, Jericho, Immortal e Blisk, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Nuovi eroi in arrivo per Apex Legends Nomad Offre alla squadra degli slot zaino aggiuntivi Attiva una bussola che guida il giocatore verso ...

Voidwalker è il nuovo evento di Apex Legends : tutte le novità ufficiali : Un nuovo evento di Apex Legends è pronto ad intrattenere tutte le Leggende che continuano ad affollare i server della Battaglia Reale a marchio Respawn Entertainment e Electronic Arts. Mentre si affollano i rumor sui prossimi personaggi in arrivo sui campi di battaglia di Canyon dei Re, il team di sviluppo californiano ha infatti annunciato in via ufficiale Voidwalker. Un evento, questo, che si svolgerà nel mese di settembre, come riportato ...

Apex Legends prepara cambiamenti alla mappa - in vista evento speciale per Halloween? : L'anno videoludico si è aperto subito alla grande grazie all'avvento di Apex Legends, il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment. Un esordio che ha catturato inequivocabilmente le attenzioni di decine di milioni sparsi in tutto il mondo, con la cifra record di cinquanta milioni di utenti raggiunta nel lasso di tempo di sole due settimane. Numeri da paura che però si sono dissolti in poco tempo in una nube di fumo, con Apex ...

Apex Legends : emergono i primi rumor sulla stagione 3 : La mappa Canyon dei Re è stata usata più volte in passato dagli sviluppatori di Apex Legnds per dare un assaggio ai fan delle novità in arrivo. Esattamente com'è accaduto per la stagione 2, la stessa cosa si è verificata per la stagione 3.Verso la fine della stagione 1, abbiamo notato che nella mappa Canyon dei Re sono scomparse le barriere che servivano a tenere lontano i mostri volanti. Secondo alcuni utenti tutto questo sarebbe stata opera di ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato il prossimo personaggio oltre ad una nuova arma : Alla conferenza di GameStop tenutasi a Nashville, in Tennessee, i giocatori hanno potuto dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il prossimo personaggio presente in Apex Legends. Non solo la leggenda è stata svelata, ma anche nuove skin cosmetiche a tema Halloween ed una nuova arma.L'immagine è stata in seguito postata all'interno di Reddit. La nuova leggenda, chiamata Crypto, non indossa tute ingombranti o maschere, ma sembra avere una ...

Apex Legends : svelate tutte le skill della nuova Leggenda di supporto Immortal : Immortal è la nuova Leggenda di Apex Legends, e benché non sia ancora arrivata in gioco i dataminer hanno già scoperto tutte le sue abilità scavando a fondo tra i file di gioco.Stando alle informazioni estrapolate dal codice, Immortal sarà un Medico Rianimatore specializzato nella rigenerazione di scudi e delle difese dei membri della squadra. In parole povere un vero e proprio eroe di supporto. Inoltre un'abilità passiva di Immortal gli ...

Apex Legends : un leak svela le abilità del personaggio di Jericho : I dataminer continuano a scovare interessanti novità in Apex Legends e, le più recenti, riguardano quelle relative alle abilità del nuovo personaggio, Jericho.Questa Leggenda, viene definita come un Tank dalle dimensioni simili a quelle di Gibraltar e, secondo quanto scoperto, il personaggio dovrebbe avere uno scudo balistico con due funzioni.Una volta impugnato dal giocatore, lo scudo potrà avere una funzione difensiva, parando i colpi diretti, ...

Apex Legends pronto ad accogliere Jericho : le indiscrezioni sul nuovo personaggio del Battle Royale : I primi mesi di vita di Apex Legends non sono di certo stati semplicissimi. Dopo un lancio assolutamente entusiasmante, fatto di numeri esageratamente elevati (superati in una manciata di settimane i cinquanta milioni di utenti), il Battle Royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment ha conosciuto un periodo di flessione costante che lo ha portato a perdere buona parte della community tanto velocemente acquisita. Colpa di tutto ciò va ...