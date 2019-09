Andrea Damante vuota il sacco | Ho tradito Giulia 2 volte Ma ci siamo lasciati per

Andrea Damante a Verissimo : “Giulia De Lellis esagera - non è la verità” : Andrea Damante a Verissimo: cosa ha detto sul libro di Giulia De Lellis Dopo Giulia De Lellis Silvia Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne è corso dalla conduttrice per dare la sua versione dei fatti in merito alla pubblicazione del libro Le corna stanno bene su […] L'articolo Andrea Damante a Verissimo: “Giulia De Lellis esagera, non è la verità” proviene da Gossip ...

A Verissimo - Andrea Damante Replica a Giulia De Lellis. Ma I Due Si Sono Incontrati! : L’ospite più atteso della seconda puntata di Verissimo è Andrea Damante. L’ex tronista, dopo la rottura con Giulia De Lellis, che nel frattempo ha scritto un libro sulla sua storia, racconterà a Silvia Toffanin la sua versione dei fatti. Intanto però i due si Sono incontrati. Ecco i dettagli. Andrea Damante sarà l’attesissimo ospite della seconda puntata di Verissimo. Ad una settimana esatta dall’ospitata delle sua ex ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a un evento : Senza rancore. Nonostante il libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, il rapporto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non ha subito nessuna incrinatura. Anzi. La coppia di ex è stata avvistata insieme a un evento per il 20esimo anniversario di Vogue Japan.\\Come ritrae la foto pubblicata in esclusiva dal profilo Instagram GossipTvofficial e poi ripresa dal sito Gossip e Tv, i due si sono concessi una chiacchierata ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante pizzicati insieme alla Fashion Week : La Milano Fashion Week può tutto, anche riunire due ex fidanzati come Andrea Damante e Giulia De Lellis a poche ore dall’uscita in libreria di Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, esordio letterario della influencer che descrive con dovizia di particolari i tradimenti subiti dall’ex tronista senza paura di scendere nei dettagli. Malgrado Andrea Damante abbia fatto sapere di non aver molto apprezzato la mossa della ...

Giulia De Lellis insieme ad Andrea Damante dopo il libro. E Iannone? : Giulia De Lellis senza Andrea Iannone: avvistata insieme all’ex Andrea Damante dopo l’uscita del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati beccati insieme. Si pensava che tra i due ci fosse una certa tensione, soprattutto dopo le forti dichiarazioni che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sul dj veronese. L’ex coppia è stata avvistata insieme allo stesso evento a ...

Andrea Damante e Belen Rodriguez/ Duetto in onore dei loro ex Iannone-De Lellis : Andrea Damante e Belen Rodriguez, Duetto in onore dei loro ex Andrea Iannone e Giulia De Lellis e il pubblico va in delirio

Andrea Damante e Giulia De Lellis beccati insieme all’evento : fan scatenati : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme a un evento: fan scatenati chiamano in causa Iannone Pizzicati insieme, proprio loro due, proprio Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ex, ultra chiacchierati in questi giorni per l’uscita del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ (l’influencer ha svelato i tradimenti subiti da lui), sono […] L'articolo Andrea Damante e Giulia De Lellis beccati insieme all’evento: ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante si incrociano al party della Fashion Week : È una foto del tutto inaspettata quella che sta facendo il giro della rete in queste ore: Giulia De Lellis e Andrea Damante uno accanto all'altra nella notte milanese. Lo scatto che tutti i siti di gossip stanno riportando oggi, 19 settembre, mostra i due ex all'evento che si è tenuto in occasione dei festeggiamenti di Vogue Japan, durante la Fashion Week. Chiunque abbia visto quest'immagine, si è detto spiazzato, soprattutto perché arriva a due ...

Andrea Damante e Belen Rodriguez : il karaoke nella notte milanese fa sorridere i fan : Cosa ci facevano Belen Rodriguez e Andrea Damante insieme ieri sera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando in rete ha cominciato a circolato un video nel quale si vedono i due vicini durante una serata. Nelle immagini che tutti i siti stanno riportando, l'argentina e il dj duettano sulle note di un celebre brano di Fedez. Questa insolita "coppia" fa sorridere soprattutto se si pensa che i loro ultimi ex, ...

Bomba Giulia De Lellis - i documenti segreti su Andrea Damante. Il contenuto scottante : “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”: è questo il titolo del libro scritto da Giulia De Lellis uscito 17 settembre. Nel giro di poche ore la “fatica letteraria” dell’influencer ex ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” è schizzata al primo posto della classifica delle opere più vendute, confermando l’enorme successo che ha la ragazza tra i giovanissimi e non solo. ...

Uomini e Donne - Muriel Bassi critica e insulta Giulia De Lellis : "Non sta bene - Andrea Damante è un signore" : L'ex corteggiatrice critica la scelta dell'influencer di raccontare i dettagli della fine della sua storia d'amore.

Andrea Damante e il tradimento a Giulia De Lellis : "Ho sbagliato" : Andrea Damante e il tradimento a Giulia De Lellis: 'Ho sbagliato' Andrea Damante, intervistato da Gente, ha commentato l'imminente uscita del libro della sua ex fidanzata Giulia De Lellis. Giulia De Lellis è ufficialmente sbarcata in libreria con “Le corna stanno bene su tutto”, scritto con la collaborazione di Stella Pulpo, libro che è incredibilmente balzato in testa alla ...

Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante : “E’ stato doloroso” : Andrea Damante: il nuovo retroscena sul libro di Giulia De Lellis Giulia De Lellis è stata recentemente intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove tra una confessione e l’altra, è ritornata a parlare del suo ex fidanzato Andrea Damante. L’esperta di tendenze, ora felice al fianco di Andrea Iannone, ha rivelato com’è stato l’intero processo creativo del libro, Le Corna stanno bene su tutto ma io stavo ...

Andrea Damante spiazza : al polso ha ancora un bracciale regalatogli dalla De Lellis : Andrea Damante prova ancora qualcosa per Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno facendo i fan dell'ex coppia da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo ha svelato un particolare inedito che sembrerebbe legarlo ancora all'influencer. Intervistato in radio, il dj ha fatto sapere di portare ancora al polso un regalo fattogli dall'ex fidanzata dopo l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip. Andrea fa discutere con ...