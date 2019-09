Andrea Carletti | sindaco di Bibbiano | passa dagli arresti domiciliari all' obbligo di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ildiall’di dimora nel Comune di residenza, Albinea.È questa la decisione del tribunale della Libertà di Bologna sul ricorso della difesa del primo cittadino, attualmente sospeso dopo il coinvolgimento nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ della Procura di Reggio Emilia in cui risponde di abuso di ufficio e falso.

