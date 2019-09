Ancora un bimbo dimenticato in auto | ma la legge sui seggiolini anti-abbandono è ferma

Bimbo di 4 mesi ucciso in provincia di Avellino. Ancora ignoto il movente : Trascorrerà la prima notte in carcere per aver ucciso il figlio di quattro mesi , senza aver risposto alle domande del pm e senza aver spiegato perché ieri si è allontanata da casa e dal compagno portando con sé il piccolo per poi mettere fine alla vita di suo figlio. L.T ha 34 anni, è di Campolattaro, ma da qualche anno vive a Quadrelle, in provincia di Avellino, con un compagno di due anni più giovane che non si ...

Genitori stuprano la figlia di 2 anni e pensano a un piano per abusare del bimbo non Ancora nato : arrestati : Hanno violentato la figlia di 2 anni e organizzato un piano per abusare anche del figlio che ancora non era nato. Gerrad Coddington, 25 anni, e sua moglie Christina Nelson-Coddington, 29 anni, di Oklahoma City, hanno picchiato, ammanettato e violentato la loro bambina e come se non bastasse avevano anche in mente un piano per far del male al figlio non ancora nato.\\ Secondo quanto riporta Metro, la coppia è stata scoperta dopo aver condiviso ...