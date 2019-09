Ancestors | The Humankind Odyssey | pubblicato un nuovo video della serie Experiences

Ancestors The Humankind Odyssey : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo aver creato l’universo di Assassin’s Creed, il quale come sapete ha dato vita a numerosi titoli nel corso dell’anno, Patrice Désilets ha dedicato questi ultimi anni allo sviluppo di Ancestors The Humankind Odyssey, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PC del gioco, anticipandovi che arriverà a Dicembre anche su Xbox One e PS4. Ancestors ...

Ancestors : The Humankind Odyssey è nato anche grazie allo zio di Desilets mentre più di 40 investitori bocciarono il progetto : Dopo quattro ardui anni di sviluppo, Ancestors: The Humankind Odyssey è stato pubblicato questa settimana da Panache Digital Games. Ma il viaggio che ha portato al lancio è stato tutt'altro che fluido, come ha detto alla Gamescom il responsabile dello studio Patrice Desilets.Desilets ha detto di aver avuto difficoltà a spiegare il suo gioco ai potenziali investitori. "Abbiamo ricevuto molti no, ho incontrato circa 45 persone prima che qualcuno ...

Ancestors : The Humankind Odyssey è disponibile a partire da ora su PC : Attraverso un comunicato stampa, Private Division e Panache Digital Games hanno annunciato oggi l'uscita di Ancestors: The Humankind Odyssey per PC attraverso Epic Game Store. Ancestors: The Humankind Odyssey è il primo titolo di Panache Digital Games, lo studio di sviluppo indipendente co-fondato nel 2014 da Patrice Désilets, direttore creativo originale di Assassin's Creed. I giocatori sono chiamati a ripercorrere le prime fasi dell'evoluzione ...

Ancestors : The Humankind Odyssey - recensione : Non fatichiamo ad affermare che Ancestors: The Humankind Odyssey è uno dei titoli a budget limitato che più attendevamo in questo 2019. Si tratta infatti di un progetto estremamente ambizioso scaturito dalla mente di Patrice Désilets, padre di Assassin's Creed: un gioco che ha, senza mezzi termini, radicalmente modificato i videogiochi dell'ultimo decennio.In Ancestors vestiamo i panni (o meglio, i peli) di un ominide di 10 milioni di anni fa, ...

Ancestors : The Humankind Odyssey - disponibile l'ultimo filmato della serie di video introduttivi al gioco : Panache Digital Games e Private Division hanno diffuso oggi l'ultimo dei tre episodi della loro serie di video introduttivi chiamato "Evolvere". In questa puntata Patrice Désilets illustra i meccanismi evolutivi in Ancestors: The Humankind Odyssey, concepiti per premiare la curiosità e l'ingegno dei giocatori fornendo loro ricompense nel gioco.Di recente Panache ha anche presentato un nuovo episodio della serie "Experiences", in cui Patrice ...

Ancestors : The Humankind Odyssey si mostra in un video di gameplay : Ancestors: The Humankind Odyssey, titolo di prossima uscita dello studio di sviluppo con a capo Patrice Desilets, il creatore di Assassin's Creed, si mostra in un video di gameplay della durata di circa 15 minuti.In questo filmato possiamo dare un sguardo ai primissimi minuti di gioco, in cui impersoneremo un piccolo cucciolo di scimmia alle prese con le prime esplorazioni. Il tutorial ci consente di capire i vari comandi che si basano ...

Ancestors : The Humankind Odyssey - il nuovo video della serie "Experiences" è dedicato alle nostre abilità motorie : Attraverso un comunicato stampa, Panache Digital Games e Private Division hanno rilasciato oggi un nuovo filmato della serie "Experiences" in cui il direttore creativo Patrice Désilets illustra alcune delle caratteristiche più originali di Ancestors: The Humankind Odyssey insieme a vari esperti di settori diversi da quello dei videogiochi.Ogni video della serie è stato realizzato in collaborazione con famosi specialisti in vari settori come ...