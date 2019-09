Ambiente | consumo del suolo | “Torino ha invertito la rotta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “E’ necessario ripensare completamente la crescita dei contesti urbani. Noi abbiamo deciso di invertire la rotta, di togliere cemento e restituire aree libere ai cittadini, con meno sette ettari diconsumato”. Così il sindaco di Torino, Chiara Appendino, commenta i dati dell’Ispra che, “in un contesto di generale aumento”, indicano Torino come “l’unica città che non solo è a saldo zero, ma ha addiritturala rotta”. “La tutela dell’per questa Amministrazione è una priorità – ribadisce la prima cittadina sul suo blog – e passa anche dalla tutela del nostro terreno”. Appendino ricorda infatti che “ildiha un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e noi abbiamo deciso di invertire la rotta”. E ricorda fra gli interventi “le opere di ...

