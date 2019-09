Ama le persone | non le etichette | la nuova campagna inclusiva di OVS FOTO

Incendio Avellino - dirAmato avviso di emergenza : decine di persone abbandonano le loro case. Domani scuole chiuse in alcuni comuni : decine di persone stanno abbandonando le case rurali nella zona di Pianodardine, ad Avellino, dove si è sviluppato l’Incendio nell’azienda Ics, che produce componenti per le batterie per auto. La prefettura di Avellino, durante la riunione per il coordinamento dei soccorsi ha diramato un avviso di emergenza con un elenco di comuni dove dovranno essere adottate alcune misure di sicurezza, come la chiusura di porte e finestre e il ...

Alle BahAmas ci sono 1.300 persone disperse a causa dell’uragano Dorian : A quasi due settimane dal passaggio dell’uragano Dorian Alle Bahamas ci sono circa 1.300 persone disperse. Lo ha annunciato il portavoce della protezione civile locale, Carl Smith; dopo una sua dichiarazione di alcuni giorni fa in cui aveva detto che

In AlabAma un 14enne ha ucciso 5 persone della sua famiglia : Un 14enne ha ucciso a colpi di pistola la notte scorsa la sua intera famiglia di 5 persone nello Stato dell’Alabama: il giovane, ha reso noto in un tweet l’ufficio dello sceriffo della contea di Limestone, ha confessato la strage e sta collaborando con le autorità. BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in ...

Usa - 14enne spara e uccide intera famiglia di 5 persone in AlabAma. La polizia : “Ha confessato” : Un 14enne ha ucciso a colpi di pistola la notte scorsa la sua intera famiglia di 5 persone nello Stato dell’Alabama: il giovane, ha reso noto in un tweet l’ufficio dello sceriffo della contea di Limestone, ha confessato la strage e sta collaborando con le autorità. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato, al confine con il ...

5 persone sono morte per l’uragano Dorian alle BahAmas : Ora si sta spostando verso la Florida, ma nel frattempo si è indebolito passando dalla categoria 4 alla 3