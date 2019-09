Alzheimer e Parkinson | choc in Francia per sperimentazioni selvagge su malati

Test clinici “selvaggi” su malati di Parkinson e Alzheimer - è polemica in Francia : Sconcerto in Francia per la scoperta di presunte sperimentazioni cliniche definite “selvagge” a Poitiers. Molecole dagli effetti ignoti sono stati sperimentate su centinaia di malati di Parkinson o Alzheimer, in parte ricoverati nell'abbazia Sainte-Croix. La ministra della Salute, Agnès Buzyn, promette sanzioni.Continua a leggere