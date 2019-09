Allo stadio di Cagliari una poesia di Grazia Deledda per combattere il razzismo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Dopo i fatti (non sanzionati) della gara con l’Inter le curve dovranno dare una prova di maturità Dopo quanto accaduto contro l’Inter, con i cori da scimmia in direzione di Lukaku, la tifoseriatana, stasera, è chiamata alla prova del nove. Non saranno tollerati altri comportamenti discriminatori nella gara contro il Genoa. Il Giudice Sportivo non ha sanzionato quanto successo, ma il club sa di dover stare attento. Così, racconta il Corriere dello Sport, ha deciso di prendere le distanze dai razzisti e di distribuireun volantino che da un lato ospita la“Noi siamo sardi”, die, dall’altro, “indica le linee guida di una società che non vuole avere niente da spartire con chi non condivide i valori del club”. Il club ritiene che la Sardegna Arena non possa essere la casa di chi intende mettere in atto ...

repubblica : Iran, svolta storica: le donne potranno andare allo stadio dopo 40 anni - acmilan : #MilanOrobica ?? #FollowTheRossonere on the AC Milan Official App this Saturday! ???? - Inter : ?? | JESSICA Un'ospite #NotForEveryone ieri sera allo stadio: @JessicaKahawaty -