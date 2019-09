Alitalia | siamo all’ennesima puntata di questa saga Forse è il caso di lasciarla al suo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) In Italia gli orologi più che sull’ora della radio devono essere sintonizzati su. Puntualissima è appena arrivata l’ennesima proroga (o) diinfinita. Il governo ha infatti deciso di spostare al 15 ottobre il termine per la presentazione dell’offerta vincolante di acquisto dell’aviolinea. Ma alla fine l’esecutivo, per dare ulteriori emozioni agli appassionati del genere bramosi di nuovi episodi, quando sarà ora farà una bella offerta a se stesso. Tanto ormai l’unica cordata che ambisce a scalare quest’impervia vetta è quella arlecchino formata dalla compagnia statunitense Delta, da Atlantia (del gruppo Benetton, gestore dello scalo di Fiumicino dovesviluppa il 40% della propria attività) e il gruppo Fs, il cui maggior azionista è appunto il patrio Tesoro. Gli spettatori ditelenovela (che altro purtroppo non ...

