Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) – Sono cinque i progetti innovativi contro loalimentare premiati oggi a Roma, al Palazzo dell’Informazione del Gruppo Adnkronos, con gli‘Life.Up’, nell’ambito del progetto omonimo realizzato da Federalimentare (capofila), con Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione nazionale dei consumatori. A ricevere le menzioni speciali leBella Dentro,for Good, BringThe, Myy – Anagramma Srl e l’Istituto professionale di stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ‘Vincenzo Gioberti’ di Roma. In particolare, laBella Dentro è il primo progetto nato per combattere gli sprechi ingiustificati e insostenibili nel settore ortofrutticolo italiano. Sprechi basati su canoni puramente estetici e non ...

fisco24_info : Alimenti: le startup anti-spreco agli Oscar 'Life Food.Waste.Start.Up' : - TV7Benevento : Alimenti: le startup anti-spreco agli Oscar 'Life Food.Waste.Start.Up'... -