Alena Seredova si confessa : «Impazziscono per le foto dei miei piedi. Seno grosso? Un complesso enorme» : «Tutte le volte che pubblico una foto in cui si vede il piede i feticisti impazziscono?, Alena Seredova parla del rapporto con i fan suoi social, con relative richieste particolari,...

Alena Seredova confessa : “Avere il seno grande è stato difficile - mi ha causato un enorme complesso” : Alena Seredova è intervenuta ai microfoni de I Lunatici su Rai Radio 2 e si è lasciata andare a confessioni molto personali, parlando del rapporto che ha con il suo corpo “Per me è stato un complesso grandissimo. Parliamo del seno ad esempio. Averlo grande a scuola era difficile – ha rivelato Alena -. Avevo un complesso enorme. Un giorno mia madre mi disse che tutte le mie compagne il seno avrebbero dovuto comprarlo, mentre a me lo ...

Alena Seredova : Buffon? Rimarremo legati per tutta la vita - abbiamo due figli : Si torna a parlare della relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon in seguito alle ultime dichiarazioni della ex moglie del portiere sul loro rapporto. Lei, che ha sempre ironizzato sulla fine del matrimonio con l’attuale compagno di Ilaria D’Amico parlando anche di un presunto tradimento ai tempi della loro unione, ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra e mettere da parte ogni astio per il bene dei figli. Intervenuta durante la ...

Alena Seredova a “I Lunatici” : “Io e Buffon legati per sempre. Il seno grande mi ha causato un complesso” : Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 2, nel corso della trasmissione “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino, Alena Seredova è tornata sulla sua relazione con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che ...

Alena Seredova sommersa da critiche/ "Non stiri i vestiti ai bambini?" - la risposta : Alena Seredova investita dalle critiche, ecco per quale motivo e cosa ha risposto agli attacchi degli internauti su Instagram.

"Non hai stirato la divisa dei tuoi figli" - Alena Seredova risponde alle mamme 'bacchettone' : Nella foto del primo giorno di scuola pubblicata su Instagram le maglie stropicciate di Luis Thomas e David Lee

Alena Seredova non stira le divise dei figli. Pioggia di critiche web - lei replica con stile : Una tenuta da primo giorno di scuola che non ha convinto Instagram, quella dei figli di Alena Seredova. Un dettaglio, infatti, ha scatenato i commenti social: nella foto che ritrae la show girl ed ex moglie di Buffon insieme ai poco sorridenti David Lee e Louis Thomas, le divise dei due bambini appaiono sgualcite.″È iniziata la scuola e rido solo io”, ha scritto la bella showgirl, sottolineando l’espressione non proprio ...

Haters contro Alena Seredova : Trovati una stiratrice : L'ex moglie di Buffon nella bufera per una foto pubblicata su Instagram in cui i suoi figli non hanno la divisa stirata. E lei risponde senza paura. La prima campanella è già suonata in molte scuole italiane e migliaia di studenti stanno tornando sui banchi. Negli ultimi giorni numerosi vip hanno pubblicato sui social le foto dei figli alle prese con il rientro a scuola. Tra loro anche Alena Seredova.\\ La modella ha postato su ...

Alena Seredova non stira le divise dei figli : pioggia di critiche - lei risponde così : Alena Seredova ha pubblicato una foto in cui appare insieme ai due figli nel loro primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. “È iniziata la scuola e rido solo io” osserva con ironia la bella showgirl, che si è fatta ritrarre tra i due sconsolati scolaretti. Alcuni utenti però, più che sulla esilarante espressione dei bambini, si sono soffermati sul loro abbigliamento. “Dovresti stirare la divisa dei figli” osserva qualcuno, visto che ...

Alena Seredova - vacanze d’amore in Grecia : Alena Seredova è felice e si vede. La modella sta trascorrendo in Gecia qualche giorno di vacanza all’insegna dell’amore con Alessandro Nasi e i figli Louis Thomas e David Lee. Su Instagram documenta tutto con scatti da luoghi incantevoli, abbracciata ai bambini o al suo compagno, mentre posa come una vamp o si fa spalmare la crema doposole sulla schiena…

Alena Seredova vacanza con i figli senza Gigi Buffon/ Lei tra zoo e mare - lui invece… : Alena Seredova si trova a Praga, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con i figli nati dalla sua unione con Gigi Buffon. Visite guidate...

Gianluigi Buffon/ Re del gossip tra Alena Seredova e Ilaria D'amico : Gianluigi Buffon a 'Quelli della Luna': re del gossip dalla separazione dalla showgirl da Alena Seredova alla storia con la sua attuale compagna Ilaria D'amico

Di D’Amico ti puoi fidare! Alena Seredova e la frecciatina alla compagna di Gigi Buffon : L’ironia è l’arma vincente davanti a un tradimento. Deve pensarla così Alena Seredova, che ha lanciato una frecciatina a Iaria D’Amico, la donna che l’ha sostituita nel cuore dell’ex marito Gigi Buffon. Sta circolando sui social una foto che mostra la modella ceca sorridere davanti a un cartellone pubblicitario che recita «D’Amico ti puoi fidare».-- Alfonso Signorini ha pubblicato lo scatto su Instagram e divertito i followers. Un tradimento ...

Alena Seredova ... la frecciatina ad Ilaria D’Amico : Alena Seredova ha lanciato una frecciatina a Ilaria D’Amico. Sta circolando sui social una foto che mostra la modella sorridere davanti a un cartellone pubblicitario che recita «D’Amico ti puoi fidare». Alfonso Signorini ha pubblicato lo scatto su “Instagram” e divertito i followers. Un tradimento è difficile da dimenticare, anche a distanza di anni, ma l’ironia “salva la vita”. Buffon e la Seredova hanno divorziato all’inizio del 2014, proprio ...