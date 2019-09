Al via il bando a iscrizione gratuita dell’Aqua Film Festival

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Si tiene a Roma, il 26, 27, 28 marzo 2020 la quinta edizione dell’Aqua, rassegna internazionale che vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire nuovi talenti cinematografici e nel campo dell’audiovisivo. Direttore Artistico e fondatrice delè Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua. Dal 1 ottobre 2019 al 20 febbraio 2020 sarà possibile partecipare aldella quinta edizione delper lavori dedicati al tema dell’acqua. Un modo per valorizzare l’acqua non solo in chiave artistica e legata alla sua bellezza, ma anche per sollecitare i registi a denunciare i disastri legati alla poca ...

