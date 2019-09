1999-2019 Vent’anni dell’INGV | in viaggio verso il futuro | l’evoluzione delle geoscienze

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) “29 settembre? Certo, direte voi! La canzone di Lucio Battisti, chi non la ricorda? Ma noiil 29 settembre lo ricordiamo per un’altra ragione. Il 29 settembrenasceva il nostro Istituto che quest’anno festeggia i suoi 20 anni. Per festeggiare tutti insieme la ricorrenza, l’INGV organizza una serie di incontri, convegni e presentazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi dell’Ente. A Roma, Domenica 29 Settembre, presso la sede di via di Vigna Murata 605, ci sarà un Open Day aperto al pubblico dalle 10 alle 19. La giornata prevede la presentazioneattività dell’Ente attrala visita di cinque percorsi espositivi dedicati alle ricerche sull’ambiente, sui vulcani e sui terremoti. In sala conferenze si terranno alcuni incontri a carattere divulgativo con un intermezzo musicale curato dall’associazione Emusic (special guest Marco Guidolotti). Sarà ...

