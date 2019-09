100 miliardi per il clima | così la Germania prova a salvare il pianeta

Clima - la Germania fa sul serio : 54 miliardi entro il 2023 - 100 entro il 2030 : La Germania fa sul serio nella lotta contro il cambiamento Climatico: il governo tedesco si è impegnato per 54 miliardi di euro entro il 2023, e 100 miliardi entro il 2030, per finanziare un robusto piano di tutela dell’ambiente. Le cifre sono contenute nel pacchetto di misure salva-Clima concordate all’interno della Grosse Koalition. La somma dei 50 miliardi sarà resa disponibile entro il 2023, rende noto ancora la Sueddeutsche ...

Pensioni : risparmi da 5 miliardi da Quota 100 - probabile accorpamento di Imu e Tasi : Il neo ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri avrebbe già fatto il punto della situazione riguardante gli interventi da inserire nella nuova Legge di Stabilità. Dopo il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari a Palazzo Chigi, infatti, lo stesso ministro del Tesoro li avrebbe convocati per una riunione in vista della riapertura dei lavori per la Legge di Bilancio. Manovra: si partirà dai 5 miliardi derivanti da Q100 e ...

Pensioni ultime notizie : crollo domande Quota 100 - risparmi per 4 miliardi : Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, risparmi per 4 miliardi Le domande di Quota 100 sono sotto le attese e questo si ripete già da un bel po’. Buon per il Paese, perché potrà impiegare le risorse non spese e investirle su altro. Ma che sprofondassero nessuno se lo aspettava. Il crollo delle domande c’è stato ed è per certi versi inspiegabile, visto che non va nemmeno correlato alla crisi di governo e all’istituzione del nuovo ...

Pensioni Q100 - Tridico sui 63 miliardi della Ragioneria : 'Sorpreso - dato sovrastimato' : Continuano a far discutere le recenti proiezioni tecniche ad opera della Ragioneria dello Stato, che ha recentemente diffuso dati allarmanti sui costi della quota 100. In particolare, secondo i tecnici la spesa aggiuntiva per garantire le nuove uscite a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione sarebbe di ben 63 miliardi di euro fino al 2036. Una proiezione che nella giornata di ieri ha visto la pronta risposta dei sindacati, ...

Quota 100 - Tesoro e Inps difendono la misura e smentiscono la lettura dei dati della Ragioneria : “Non costa 63 miliardi in 18 anni” : Nessuno tocchi Quota 100. L’anticipo pensionistico caro alla Lega ora viene difeso a spada tratta anche dal Movimento 5 Stelle – per bocca della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e del presidente Inps Pasquale Tridico – e dal Tesoro dove si è appena insediato Roberto Gualtieri del Pd. Tridico e il ministero dell’Economia, giovedì, hanno definito “sovrastimato” il dato – riportato dalle agenzie di stampa ...

Pensioni - Ragioneria dello Stato : ‘Quota 100 costa oltre 60 miliardi fino al 2036’ : Mentre continua ininterrottamente il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni arrivano le previsioni della Ragioneria generale dello Stato sui costi della Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte oggi alla guida di un nuovo esecutivo "giallorosso". E’ di oltre 60 miliardi di euro la spesa prevista per la Quota 100 ...

Pensioni - con quota 100 la spesa cresce di 63 miliardi in 18 anni : Un maggior peso sulla spesa Pensionistica pari a 0,2 punti di Pil l'anno fino al 2036. Tradotto in numeri oltre 63 miliardi in 18 anni. È il conto a carico dello Stato per la sperimentazione triennale di “quota 100” decisa con l'ultima manovra e il successivo “decretone” di gennaio dal governo M5S-Lega

Il programma del Conte Bis costa più di 100 miliardi e nessuno dice dove li prenderà : Dalla neutralizzazione dell’aumento Iva, sino alla diminuzione delle tasse sul lavoro: il conto del programma Pd-Cinque Stelle è molto salato, nonostante il debito pubblico sia molto alto e i margini di manovra molto stretti. Per il neo ministro dell’economia Roberto Gualtieri sarà dura far quadrare i conti.Continua a leggere

Pensioni flessibili 2020-21 : con tagli su Q100 risparmi per 12 miliardi in due anni : Calcolatrice alla mano, un eventuale ripensamento sulle nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 potrebbe portare fino a 12 miliardi di euro di risparmi. È quanto emerge dalle recenti proiezioni diffuse da Il Sole 24 Ore, che ha fatto il punto sulla misura evidenziando lo spazio per un intervento correttivo ad opera del prossimo governo giallo-rosso. Secondo quanto evidenziato dal noto quotidiano economico, una riflessione al riguardo sarebbe ...

M5S-Pd - il restyling di Quota 100 può portare in dote 12 miliardi in due anni : Il destino di “Quota 100” ha subito trovato posto nell’agenda dei lavori dei tavoli tecnici di Dem e Cinque stelle. La strada imboccata dalle due forze politiche porta, per il momento, a una significativa “manutenzione” dello strumento per il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contribuzione

Scandalo oppioidi - Big Pharma rischia un conto da 100 miliardi : Dopo la multa a Johnson&Johnson e le cause ai colossi del settore: un conto di 100 miliardi di dollari alle Big Pharma per la crisi degli oppiodi. La stima è prudenziale secondo Patrick Trucchio, di Berenberg Capital Markets. Altri analisti si spingono, nello scenario peggiore, fino a 150 miliardi di dollari

L’Ue vuole investire 100 miliardi di euro per trovare il Google europeo : Il presidente-eletto della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, che si insedierà ufficialmente il prossimo 1 novembre (foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Cento miliardi di euro per trovare il campione europeo da contrapporre allo strapotere di Google, Apple e Alibaba. Sarebbe questa la misura-bandiera del prossimo mandato di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, secondo un documento programmatico di 173 ...

Gli immigrati hanno speso 100 miliardi in 12 anni per comprare casa : Il 21,5% degli immigrati che lavorano in Italia vivono in una casa di proprietà: dal 2006 al 2018 le compravendite sono...

Mercato immobiliare - in 12 anni 100 miliardi da immigrati in Italia : hanno comprato 860mila case : Gli immigrati danno un impulso al Mercato immobiliare Italiano, che nel 2019 vede le compravendite incrementate del 13,7% rispetto al 2018, per un ammontare complessivo di 58mila scambi a chiusura d’anno: 5 miliardi di euro il fatturato stimato a chiusura 2019 (+11,1%). Una discreta boccata d’ossigeno visto anche che gli acquisti si indirizzano su immobili di qualità e in aree di valore mediobasso, proprio quelli che costituiscono la zavorra e ...