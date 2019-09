Xylella | Italia Olivicola | “Le risorse siano destinate alle aziende colpite”

La Ue bacchetta l'Italia : "Inerzia sulla Xylella. Manca la prevenzione" : Giuseppe Bassi Roma rischia multe per inadempienze sugli abbattimenti degli ulivi colpiti dal batterio Lecce - La peste degli ulivi continuava ad avanzare e a fare strage di alberi secolari nel cuore della Puglia, mentre lo Stato italiano non applicava le misure obbligatorie disposte dall'Unione europea per arginare il batterio. Una parte della storia della xylella fastidiosa, il batterio che sta devastando le campagne salentine, è ...

Xylella - Italia condannata da Corte di Giustizia UE : L'Italia è stata condannata oggi dalla Corte di Giustizia UE per non essere intervenuta tempestivamente per limitare la diffusione della Xylella fastidiosa, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia.La Corte di Giustizia UE, accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione Europea, ha stabilito che l'Italia non ha applicato le misure obbligatorie in arrivo dall'UE, tardando quindi nelle ispezioni e ...

Corte Unione Europea : l'Italia non ha fatto abbastanza contro la Xylella : l'Italia e' venuta meno all'obbligo di attuare misure per impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può provocare la morte

Xylella - la Corte Ue condanna l’Italia : “Certificato il fallimento di questi anni - adesso servono azioni concrete” : “La sentenza della Corte di Giustizia UE certifica per l’ennesima volta il fallimento, per non dire la totale assenza, delle politiche attuate in questi anni contro l’emergenza Xylella. Un intero territorio e migliaia di agricoltori sono stati lasciati soli in balia di un batterio terribile e di santoni e sciamani che hanno prevalso sulla scienza vera e sulle leggi. Negli ultimi mesi, anche grazie al lavoro congiunto col Mipaaft e ...

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della “Xylella fastidiosa” : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della Xylella fastidiosa, accogliendo un ricordo della Commissione Europea che accusava l’Italia di non avere fatto abbastanza per contenere la diffusione del batterio che da anni sta causando seri danni

La Corte Ue condanna l'Italia sulla Xylella (e sappiamo chi ringraziare) : “L'abbattimento doveva essere immediato. Le misure previste dall'Europa erano appropriate, come hanno sempre sostenuto la comunità scientifica e gli osservatori internazionali”. La sentenza di oggi “non è una sorpresa” per Enrico Bucci, professore di Biologia dei Sistemi alla Temple University di Ph

Xylella - la Corte di giustizia della Ue : l’Italia non ha fatto quello che doveva : l’Italia non ha applicato le misure obbligatorie previste dalla Ue per impedire il diffondersi del vettore della Xylella fastidiosa, che ha provocato danni, sinora, per 1,2 miliardi di euro ed infettato 21 milioni di ulivi

Xylella - la Corte di Giustizia UE condanna l’Italia : “Non ha evitato il contagio” : Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea l’Italia non ha rispettato le misure volte ad impedire la diffusione del batterio Xylella Fastidiosa, che può causare la morte di molte specie di piante, tra cui gli ulivi.Continua a leggere

Xylella - Italia non ha attuato misure Ue : 12.09 L'Italia non ha applicato le misure obbligatorie Ue per impedire il diffondersi del batterio vegetale da quarantena Xylella fastidiosa, responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione Ue contro ritardi e mancanze nelle ispezioni e nell'abbattimento delle piante infette. Si tratta di una condanna per primo inadempimento, che ...

"Sulla Xylella ritardi e mancanze" : la Corte di giustizia Ue condanna l'Italia per inadempimento : La Corte ha accolto il ricorso della Commissione Ue sulla mancata applicazione delle misure obbligatorie per evitare la diffusione del batterio che provoca il disseccamento degli ulivi

La Corte di giustizia dell’Ue ha condannato l’Italia per la vicenda Xylella : Alcune piante di ulivo colpite dalla Xylella (foto: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images) La Corte di giustizia dell’Unione europea, l’organo che ha il compito di garantire che le istituzioni e i 28 paesi membri rispettino le normative comunitarie, ha emesso il suo verdetto: l’Italia non ha fatto abbastanza per impedire l’epidemia di Xylella fastidiosa, un batterio killer responsabile del disseccamento rapido degli ...