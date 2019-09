Willa Holland in Arrow 8 al fianco di Stephen Amell per il gran finale | quale sarà il suo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) La carrellata di nomi e di ritorni in8 diventa sempre più lunga e questa volta tocca ad un volto molto noto e amato ovvero quello dialias Thea Queen. La giovane è andata via dalla serie per liberarsi di tutto quello che è successo negli anni e che ormai la stava schiacciando ma sembra pronta a tornare, più forte di prima, per ilaldell'amato fratello Oliver, o almeno si spera. Tra linee temporali incasinate e l'avvicinarsi del mega corssover di dicembre, niente potrebbe essere come sembra, almeno fino a quando non lo vedremo andare in onda.in8 riprenderà il suo ruolo di Thea e, secondo TvLine, non lo farà solo come guest star ma come personaggio ricorrente nei dieci episodi finali della serie. Al momento non ci sono dettagli che rivelano in che modo si inserirà nella trama generale della stagione 8 e al crossover Crisis ...

Gingy7891 : RT @AmorexleserieTV: #Arrow 8: Willa Holland tornerà per l’ultima stagione - SerieTvserie : “Arrow 8”: Willa Holland tornerà per l’ultima stagione - AmorexleserieTV : #Arrow 8: Willa Holland tornerà per l’ultima stagione -