Volley | Europeo 2019 19 settembre Germania e Repubblica Ceca | dolci sconfitte Serbia

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Volley femminile - Italia seconda nel ranking europeo : le azzurre recuperano una posizione - Serbia al comando : L’Italia è risalita al secondo posto nel ranking europeo di Volley femminile. La CEV ha pubblicato la nuova graduatoria al termine degli Europei e la nostra Nazionale ha recuperato una posizione scavalcando l’Olanda: le azzurre, in virtù della medaglia di bronzo conquistata ad Ankara, sono salite a quota 286 punti e hanno così quattro lunghezze di vantaggio sulle tulipane che sono state eliminate ai quarti di finale dalla ...

Europeo Volley femminile - Italia ko 3-1 con la Serbia : azzurre fuori in semifinale : Si ferma in semifinale il cammino delle azzurre nell’Europeo di pallavolo femminile in Turchia. L’Italia esce sconfitta per 3 set a 1 contro la Serbia e torna a casa. Copione simile per i primi due set: le azzurre tengono fino a metà frazione e poi cedono il passo alle slave, più concentrate e brave nel tenere in tutti i fondamentali laddove le azzurre pagano disattenzione a muro (con i raddoppi delle centrali in banda) e sulle palle ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo a Berlino - 5-10 gennaio. Serbia - Francia e tante big per un posto a Tokyo : La Germania ospiterà il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. L’appuntamento è alla Max-Schmeling-Halle di Berlino dal 5 al 10 gennaio e vi parteciperanno le migliori sette squadre del ranking CEV oltre ai padroni di casa già ammessi di diritto. Attenzione perché le date non sono ottimali visto che l’inizio del torneo è fissato 10 giorni dopo Santo Stefano, giornata in ...

Volley - Osmany Juantorena : “Grande gioia la qualificazione olimpica - così mi è venuta voglia di fare l’Europeo” : C’è grande entusiasmo nell’ambiente dell’ItalVolley maschile dopo la qualificazione olimpica raggiunta brillantemente dieci giorni fa ed ora il prossimo obiettivo nel mirino è il Campionato Europeo in Francia dal 12 al 29 settembre. La squadra azzurra sarà al completo nella rassegna continentale, con una delle stelle Osmany Juantorena che ha deciso di partecipare alla kermesse francese sulla scia positiva del torneo ...

Beach Volley - World Tour 2019 Mosca. Si raddoppia al Luzhniki : dopo l’Europeo ecco l’ultima 4 Stelle della stagione : Stessa sabbia, stesso stadio, si spera un po’ meno freddo e maltempo ma a Mosca in questo periodo potrebbe essere una speranza vana. Si è appena chiuso il sipario sull’Europeo, si riapre sul World Tour allo stadio Luzhniki per l’ultimo torneo 4 Stelle della stagione con al via buona parte delle migliori coppie del mondo. Non sono iscritti i neo-campioni d’Europa Mol e Sorum che, dopo otto tornei vinti in stagione, una ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Abbiamo fatto la differenza a livello mentale - Europeo e Coppa del Mondo li vivremo per crescere ancora” : Certe partite, e certe emozioni, non si smaltiscono in poche ore. Italia-Serbia è ancora nitida nella mente di Gianlorenzo Blengini, CT della Nazionale italiana di pallavolo maschile. La contentezza è innegabile, ma tecnico e giocatori sono letteralmente svuotati a livello fisico e mentale dopo un torneo pre-olimpico quanto mai delicato. “Siamo felici, semplicemente – spiega il coach torinese alla Gazzetta dello Sport – Abbiamo ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. Italia : altri due quinti posti ma stavolta il rammarico c’è : Tre quinti posti al Mondiale, due quinti posti e un nono con una valanga di sfortuna all’Europeo: chi parla di stagione negativa forse ha dimenticato cosa succedeva all’ItalBeach prima del 2014, quando un ottavo di finale in un torneo importante era salutato dal mondo del Beach volley azzurro come un risultato straordinario. Certo, nell’ultimo lustro gente come Daniele Lupo e Paolo Nicolai ha abituato bene i tifosi azzurri con ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. Mol/Sorum concedono il bis : sono di nuovo campioni d’Europa : Va bene la fortuna ma i più forti sono senza ombra di dubbio loro, Christian Sorum e Ander Mol, i “Vichinghi Terribili” che mettono in cascina il secondo titolo Europeo consecutivo andando a vincere a casa degli altri finalisti, i russi Semenov e Leshukov. I numeri della coppia norvegese vanno rivisti ogni settimana e ogni settimana diventano più impressionanti. Dalla famigerata sconfitta in semifinale dei Mondiali contro ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. Mol/Sorum : fortuna e finale contro i padroni di casa Semenov/Leshukov : La fortuna aiuta i più forti che sono senza ombra di dubbio i norvegesi Mol e Sorum. I Vichinghi stavolta hanno bisogno di un aiutino per battere gli scatenati polacchi Kantor/Losiak che hanno giocato il loro miglior torneo stagionale sulla sabbia di Mosca ma, sul più bello, vengono bloccati dall’infortunio alla caviglia di Losiak che ricade male sulla sabbia dopo un servizio al salto con i polacchi avanti 1-0 e 16-15 nel secondo set. Prima il ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. Lupo/Nicolai ai quarti! Menegatti/Orsi Toth : il cuore non basta - quinte. Carambula/Rossi vittime del freddo : Avanzano solo Lupo e Nicolai nel pomeriggio caldo degli azzurri nel freddo di Mosca, dove si stanno disputando le battute conclusive dell’Europeo 2019. Daniele Lupo e Poalo Nicolai non tradiscono mai gli appassionati azzurri e ancora una volta arrivano alle battute conclusive di un Europeo caratterizzato dai tanti infortuni, compreso quello malaugurato di Carambula che ha tolto di mezzo la coppia azzurra che poteva diventare la sorpresa ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. E’ Italia-Lettonia nei sedicesimi del torneo maschile : Un doppio Italia-Lettonia vale gli ottavi di finale. Lupo/Nicolai e Carambula/Rossi saranno in campo questa mattina per le sfide dei sedicesimi di finale dell’Europeo di Mosca contro le due coppie più importanti di Lettonia. Lupo/Nicolai saranno in campo alle 11.30 contro Finsters/Tocs che nonm stanno vivendo certamente la loro migliore stagione ma sono sempre comunque ad un passo dall’impresa: noni al Mondiale e Gstaad, fuori ai ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca. Finale amaro di primo turno per gli azzurri : Abbiati/Andreatta out - Lupo/Nicolai ai sedicesimi : Niente en plein Europeo per l’ItalBeach che perde per strada il primo pezzo, già al turno iniziale. Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta chiudono il loro primo Europeo al 25mo posto e per la terza volta escono dal campo con l’onore delle armi e con la terza sconfitta 15-13 al tie break. Stavolta non subiscono la rimonta gli azzurri che, nella sfida che valeva l’ingresso ai sedicesimi contro i turchi Giginoglu/Gogtepe, vengono ...

Beach Volley - Europeo 2019 Mosca - 8 agosto. Abbiati/Andreatta a caccia del secondo turno. Menegatti/Orsi Toth e Lupo/Nicolai vogliono i quarti : Due coppie a caccia degli ottavi di finale e due che puntano a restare nel torneo: l’ItalBeach affronta così l’ultima giornata di gare dei gironi preliminari dell’Europeo di Mosca, senza particolari sorprese. Si parte alle 9.30 con la sfida che vede impegnate Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth contro le ultime entrate all’Europeo, le polacche Kloda/Ceynowa che hanno preso il posto in extremis di Hermannova/Slukova. Le ...