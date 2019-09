Volley | Europei 2019 | Italia con qualche black-out | ora l’ottavo di finale contro la

Volley in tv oggi - Europei 2019 (19 settembre) : orari - programma e streaming di tutte le partite : oggi giovedì 19 settembre va in archivio la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma quattro partite che definiranno il tabellone della fase a eliminazione diretta. La Serbia, già sicura del primo posto nel proprio raggruppamento, affronta l’Austria e senza dubbio in questo match il turn-over sarà consistente. Non dovrebbero esserci sorprese anche nella sfida tra Polonia e Ucraina, con i polacchi decisi a non fare ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (19 settembre). Si definisce il tabellone - in campo Polonia e Serbia : oggi giovedì 19 settembre si conclude la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile, in programma quattro partite che definiranno il tabellone della fase a eliminazione diretta. L’Italia è già certa di affrontare la Turchia agli ottavi di finale e poi probabilmente sfiderà nuovamente la Francia contro cui ha perso nella serata di ieri (i Galletti sono attesi da un primo turno contro la Finlandia), oggi conosceremo gli ultimi ...

Europei Volley 2019 – Blengini sul ko dell’Italia : “non ci siamo espressi al meglio contro la Francia” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha commentato la sconfitta subita ieri sera dagli azzurri al cospetto della Francia La Nazionale Maschile subisce la sua prima sconfitta in questi Campionati Europei. Ieri i ragazzi di Blengini hanno hanno ceduto con l’onore delle armi ai padroni di casa della Francia con il punteggio di 1-3 (22-25, 25-22, 22-25, 22-25). AFP/LaPresse Come noto le squadre erano già sicure dei primi due posti ...

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 1-3 - Blengini : “Non ci siamo espressi al meglio - la partita contava solo per gli ottavi” : L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere ai Galletti e si sono così dovuti accontentare del secondo posto nel gruppo A. La nostra Nazionale affronterà la Turchia agli ottavi di finale e ai quarti di finale ci potrebbe essere la possibilità di una rivincita contro la Francia che incrocerà la Finlandia nel primo ...

Volley - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia. Francia di nuovo all’orizzonte - evitate Polonia e Russia : L’Italia ha chiuso al secondo posto la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha perso contro la Francia e si è dunque dovuta accontentare della piazza d’onore nel gruppo A. Gli azzurri sono già sicuri che agli ottavi di finale affronteranno la Turchia, l’appuntamento è per domenica 22 settembre (ore 17.00, a Nantes): i ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico ...

Italia-Turchia - Ottavi Europei Volley 2019 : data - programma - orari e tv : L’Italia affronterà la Turchia negli Ottavi di finale degli Europei 2019 di volley maschile, gli azzurri hanno concluso il proprio girone al secondo posto alle spalle della Francia perdendo lo scontro diretto finale per 3-1 e ora se la dovranno vedere con la compagine anatolica che invece si è classificata in terza posizione nel gruppo di Russia e Slovenia. Si tratta di un re-match visto che le due squadre si sono curiosamente incrociate ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Francia 1-3 - gli azzurri si arrendono ai Galletti. Ora l’ottavo di finale con la Turchia : Arriva la prima sconfitta per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri sono stati superati dalla Francia per 3-1 (25-22; 22-25; 25-21; 25-22) dopo 118 minuti di una contesa molto intensa e appassionante che si è decisa soltanto sui piccoli dettagli. La nostra Nazionale, reduce da quattro vittorie consecutive, è incappata in uno stop contro i padroni di casa a Montpellier e ha chiuso il girone al secondo posto: il ...

Europei Volley 2019 – Sconfitta indolore per l’Italia - gli azzurri cedono alla Francia ma accedono agli ottavi : La squadra di Blengini incassa la prima Sconfitta di questi Europei contro la Francia, cedendo con il punteggio di 3-1 Dopo cinque partite arriva la prima Sconfitta dell’Italia ai Campionati Europei di pallavolo, la formazione del ct Blengini cede ai padroni di casa della Francia, che chiudono così al comando il girone davanti proprio agli azzurri. AFP/LaPresse Una partita spettacolare e ricca di colpi di scena, con i transalpini che ...

