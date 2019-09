Volante Polizia si scontra con ambulanza | quattro persone ferite

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Scontro sulla via Casilina all’incrocio con viale Palmiro Togliatti. L’incidente, per motivi in corso di accertamento, ha visto coinvolte una pattuglia dellae una auto, che al momento dell’impatto non trasportava nessuno al suo interno. L’episodio è avvenuto poco dopo le 19 di mercoledì 18 settembre. Duesono state trasin codice giallo al Policlinico di Tor Vergata, una in codice giallo al San Giovanni (il conducente dell’) e un’altra in codice verde al Vannini. In loco, per i rilievi, lalocale del Gruppo V Casilino. L'articolosiconproviene da RomaDailyNews.

