Voglio Essere Tua è il nuovo album di Giordana Angi che contiene anche un duetto con

Eto’o - tra razzismo e grandi sogni : “Voglio Essere il primo allenatore nero a vincere la Champions” : Saumuel Eto’o a cuore aperto: dai progetti futuri al razzismo, le parole dell’ex calciatore dell’Inter Il razzismo, in particolar modo nel mondo del calcio, sembra non voler cessare di esistere. Si ripetono spesso infatti spiacevoli episodi inaccettabili che macchiano questo sport amatissimo e seguitissimo. Proprio di razzismo ha parlto Samuel Eto’o in un’intervista a “Cadena Ser”: “è molto ...

Le aziende non Vogliono più essere definite “tech”? : Zuckerberg in audizione al Congresso americano (foto: Alex Wong/Getty Images) Se per un lungo periodo – iniziato almeno dagli anni Ottanta – l’aura mistica della Silicon Valley ha portato moltissime aziende (statunitensi e non) a cercare di fregiarsi della dicitura tech, oggi il trend sembra non soltanto arrestato, ma addirittura invertito: i marchi non vogliono più avere molto a che spartire con la tecnologia. Lo spiega Vox in un articolo ...

LIVE MotoGP - GP San Marino 2019 in DIRETTA : si inizia con la FP1 - Rossi e Dovizioso Vogliono essere protagonisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35 Buongiorno e benvenuti a Misano! inizia ufficialmente il weekend del GP di San Marino della MotoGP! La Yamaha vuole tornare alla vittoria a Misano – La preview del GP di San Marino – Le 5 domande del GP di Misano – Le parole di Marquez – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le parole di Rins – Le dichiarazioni di Rossi – Le parole di ...

MotoGp – Vinales carico per Misano - lo spagnolo non cambia obiettivi : “Voglio Essere il primo pilota Yamaha” : Maverick Vinales non vede l’ora di scendere in pista a Misano: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di San Marino Inizia ufficialmente domani il weekend di gara del Gp di San Marino: i piloti si riuniranno a Misano per incontrare la stampa e raccontare le sensazioni con le quali arrivano all’attesissimo appuntamento dopo due settimane di pausa. Tanti gli eventi che hanno già eccitato i fan, con la ...

LIVE Vuelta a Espana 2019 - San Vicente-Oviedo in DIRETTA : partita la lotta per trovare la fuga - i velocisti Voglio Essere protagonisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Si attende il via ufficiale della quattordicesima frazione. 12.48 A rappresentare un’insidia in più per le ruote veloci, c’è anche una salita l’Alto La Madera (8 Km al 3.5%) posto a 23 Km dal traguardo. Uno scoglio importante che potrebbe tagliare qualche possibile protagonista dalla corsa al successo. 12.45 Continua il sogno di Angel Mandrazo che anche oggi è partito ...

Londra - volo British Airways : Voglio Essere servito da una bianca : Il problema sarebbe sorto quando un'assistente di volo asiatica di British Airways si sarebbe recata da lui per il service sulla tratta di 11 ore e mezza Heathrow - Rio de Janeiro. Peter Nelson, 46 anni, l'ha aggredita verbalmente. Un assurdo episodio sul volo di British Airways diretto verso Rio de Janeiro dall'aeroporto di Londra Heathrow dove un uomo d'affari inglese ha iniziato ad insultare pesantemente un'assistente asiatica. La ragazza ha ...

Ciclismo - Domenico Pozzovivo : “Voglio Essere al via del Giro d’Italia 2020. Tornerò ai miei livelli” : Avere un obiettivo in mente e non stancarsi mai di perseguirlo: è questo lo spirito che sta accompagnando Domenico Pozzovivo, corridore della Bahrain-Merida, investito qualche settimana fa da un’auto mentre stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano (provincia di Cosenza), in preparazione della Vuelta a España 2019. Giorni difficili quelli vissuti dal lucano per i dolori fisici e un obiettivo sfumato in pochi ...

Giordana Angi confessione : “Voglio Essere tua” e lascia tutti senza parole : Amici ultime notizie: Giordana Angi spiazza tutti i suoi fan con un annuncio importante Giordana Angi ha finalmente rivelato il titolo del suo secondo album. In questa calda estate, ha disseminato su Instagram degli indizi riguardanti proprio il suo ultimo lavoro discografico (ci ha messo anima e corpo per renderlo perfetto) e qualche suo follower […] L'articolo Giordana Angi confessione: “Voglio essere tua” e lascia tutti ...

Calcio - Supercoppa Europea. L’arbitro Frappart : “Non abbiamo paura - Voglio Essere un esempio per le donne” : Tutto pronto per l’assegnazione del primo titolo continentale della stagione di Calcio: domani in scena Liverpool-Chelsea, ultimo atto della Supercoppa Europea 2019. Un derby inglese che rimarrà in ogni caso nella storia, con la prima volta di un arbitro al femminile: si tratta di Stephanie Frappart, nata in Francia. Questo il commento della transalpina sul sito UEFA alla vigilia: “Sono molto felice, per me è stata davvero una sorpresa, ...

FEDERICA PELLEGRINI : 'CHI AMO? Voglio Essere DISCRETA'/ 'Magnini? Ero pazza di lui..' : FEDERICA PELLEGRINI si racconta: 'Londra 2012? Feci male perché non avevo testa. Ero innamorata persa di Magnini. Potrei scrivere libri su sport e amore'.

Clizia Incorvaia : "Francesco voleva farmi sentire una nullità - io Voglio Essere forte" - : Marina Lanzone L'influencer è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni. Ha raccontato di un passato fatto di "violenza psicologica". Ma non ha risparmiato neanche Riccardo Scamarcio. “Prima vivevo nel mio mondo fatato, mi sentivo una principessa che voleva essere salvata: adesso so che, se mi salvo, mi salvo da sola. E poi ho capito che è inutile ingoiare tanti rospi per un ...

Milan - Conti può essere il nuovo acquisto : “Questo sarà il mio anno - Voglio passare qui tanto tempo” : Andrea spera di aver chiuso i “Conti” con gli infortuni. E’ lui il nuovo acquisto del Milan, come spiega a “La Gazzetta dello Sport”: «Effettivamente sì. Ormai sono a pieno regime da novembre, ma erano due anni che non riuscivo a fare la preparazione estiva dall’inizio. Il momento più duro è stato il secondo infortunio: nemmeno il tempo di scendere in campo che mi sono rifatto male. Che mazzata». Il destino si ...