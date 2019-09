Vodafone Senza Scatto New permette di risparmiare 1 | 99 euro al mese del piano Vodafone 25

Ennesime rimodulazioni Vodafone dal 16 settembre - pure senza risarcimento : Impossibile non tornare a parlare delle rimodulazioni Vodafone oggi 16 settembre. Una nuova modifica unilaterale del contratto dell'operatore rosso è attiva proprio da questo lunedì di metà mese e colpisce, in particolar modo, i clienti di linea fissa. L'aumento non è di poco conto neanche questa volta e le rimodulazioni Vodafone incideranno sulla spesa mensile telefonica per ben 2,99 euro. La modifica era stata comunicata dal vettore in ...

Come disattivare Rete Sicura di Vodafone Senza pagare - via Fai da te : C'è un modo per disattivare Rete Sicura di Vodafone senza pagare nulla? Sono in molti, magari di rientro dalle vacanze, ad essere passati al nuovo operatore perché allettati da offerte winback particolarmente convenienti. Eppure servizi Come quello qui protagonista incidono per ben 1,49 euro sulla spesa mensile di un utente, motivo per cui (nonostante i plus di sicurezza garantiti) sono non pochi coloro che vogliono disattivare l'opzione. A ...

Vodafone propone tanti smartphone a rate senza anticipo a partire da 1 - 99 euro al mese : Vodafone ha aggiornato il listino degli smartphone acquistabili a rate e senza anticipo, prevendo opzioni dalla fascia più economica fino a quella premium. L'articolo Vodafone propone tanti smartphone a rate senza anticipo a partire da 1,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.